Meteo FERRAGOSTO con il sole, poi dal WEEKEND torna il CALDO

METEO SINO AL 20 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

La discesa del flusso d'aria fresca dal Nord Europa è all'origine del meteo al momento ancora instabile su parte d'Italia. Dopo i violenti temporali avuti tra Triveneto ed Emilia Romagna, rovesci sparsi sfilano anche lungo le Adriatiche accompagnando il definitivo dilagare delle correnti fresche settentrionali che pone definitivamente fine al caldo africano anche all'estremo Sud.

La ventilazione localmente sostenuta da nord-ovest ha ulteriormente aiutato a spazzare via anche l'afa. I temporali al Centro-Sud saranno comunque a carattere isolato e solo di passaggio. Per il Ferragosto ci sono buone notizie con ritorno di condizioni meteo prevalentemente soleggiate, in un contesto climatico gradevole caratterizzato da temperature nella norma.

Siamo dinanzi ad una situazione meteo particolarmente dinamica, che vedrà la rapida rimonta di un campo di alta pressione da ovest. Per questo il meteo di Ferragosto si preannuncia di nuovo stabile su gran parte d'Italia, eccezion fatta per le Alpi dove potrà manifestarsi qualche occasione acquazzone a sfondo temporalesco.

CALDO E AFA, RITORNO DI FIAMMA DAL WEEKEND

L'estate non è certo finita e questo refrigerio di Ferragosto sarà solo un break e non avrà nulla a che fare con la cosiddetta "rottura stagionale". Dopo un Ferragosto ventilato dal clima decisamente più consono alla norma e senza caldo eccessivo, per il weekend sono attesi nuovi cambiamenti che riporteranno ad un rialzo delle temperature.

L'anticiclone delle Azzorre andrà infatti ad avvalersi di un nuovo contributo del promontorio sub-tropicale, che potrebbe riportare un nuovo rialzo delle temperature su valori superiori alla norma, specie al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Già nel weekend la colonnina di mercurio dovrebbe di nuovo raggiungere picchi di 35 gradi ed oltre.

Al momento il caldo non dovrebbe comunque raggiungere i livelli precedenti, anche se potrebbe ulteriormente intensificarsi per i primi giorni della settimana. Il Nord Italia si troverà ancora ai margini di questo nuovo flusso africano, con infiltrazioni atlantiche che riporteranno instabilità sulle Alpi senza escludere che i temporali si estendano a tratti alle pianure.

METEO DI FERRAGOSTO, TORNA IL SOLE A PARTE TEMPORALI SULLE ALPI

Si preannuncia una giornata festiva tutto sommato soleggiata, al più una residua variabilità potrà indugiare al Sud, con locali piovaschi in rapida attenuazione sulle coste adriatiche pugliesi. Qualche debole precipitazione è attesa anche sul Basso Tirreno tra Calabria meridionale e messinese, mentre al pomeriggio isolati rovesci interesseranno i rilievi calabri, specie la Sicilia.

Disturbi tra pomeriggio e sera sulle Alpi e Prealpi, dove si potranno avere temporali più probabili sui settori centro-orientali tra Lombardia e Triveneto. Gli acquazzoni si limiteranno alle aree montuose e tenderanno ad attenuarsi entro sera. Altrove tempo soleggiato, salvo qualche nube irregolare al Nord, specie in Liguria.

BEL TEMPO IN CONSOLIDAMENTO VERSO IL WEEKEND

Si andrà a rafforzare ulteriormente l'anticiclone fin da venerdì, giornata che si annuncia soleggiata a parte degli addensamenti sul Nord-Est con qualche isolato rovescio o temporale anche in pianura tra Veneto, Friuli e ferrarese. Nel fine settimana avremo ancora più sole ovunque, con tendenza per domenica a qualche temporale, entro sera, sulla cerchia alpina.

TEMPERATURE NELLA NORMA, POI IN AUMENTO

Per Ferragosto i venti spireranno in genere nordoccidentali, di intensità perlopiù moderata e ciò farà sì che le temperature si mantengano su valori accettabili. Poche novità per venerdì, con lieve rialzo termico al Nord. Il caldo tornerà poi a farsi gradualmente sentire nel weekend soprattutto al Centro-Sud, per nuovi flussi di correnti nord-africane.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sembra proseguire la netta contrapposizione tra grosse aree depressionarie atlantiche e l'Anticiclone afro-mediterraneo. Le depressioni continueranno a spingere perturbazioni dall'Europa occidentale verso i settori centro settentrionali del continente. La struttura anticiclonica africana potrebbe quindi predominare sulla nostre regioni.

Avremo stabilità atmosferica e temperature elevate nei primi giorni della prossima settimana. C'è tuttavia l'ipotesi di un possibile peggioramento dovuto al pressing delle correnti nord-atlantiche, che potrebbe anche sancire ufficialmente il tentativo di una prima rottura dell'estate, un evento ancora incerto e assolutamente da definire nei prossimi aggiornamenti.

