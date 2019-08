Meteo 7 giorni: verso ritorno dell'ANTICICLONE AFRICANO, caldo in aumento

METEO SINO AL 21 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'espansione dell'anticiclone sull'Italia è garanzia di condizioni meteo perlopiù stabili e soleggiate, pur con qualche limitata eccezione a causa di residue infiltrazioni instabili. Continua l'afflusso di correnti più fresche settentrionali, con ventilazione anche sostenuta che ha posto fine al caldo afoso dei giorni precedenti.

Il contesto climatico attuale è ancora gradevole, caratterizzato da temperature nella norma e con caldo senza eccessi. Tuttavia, il rafforzamento dell'anticiclone e l'attenuazione dei venti da nord saranno congeniali ad un imminente nuovo rialzo delle temperature che tenderanno a riportarsi al di sopra della norma nel weekend.

Questa rimonta anticiclonica si avvarrà gradualmente di un nuovo contributo del promontorio di matrice nord-africana. Le temperature, in risalita, riporteranno caldo da piena estate, sebbene ancora senza particolari eccessi, con qualche punta attorno ai 35 gradi attesa su aree interne del Centro-Sud, a partire da domenica.

INTENSIFICAZIONE DEL CALDO, QUALCHE TEMPORALE AL NORD

Dopo la fase gradevole, si attende di nuovo caldo. L'estate non è certo finita e, come anticipato, da domenica l'anticiclone sub-tropicale tornerà ad abbracciare l'Italia. Al momento il caldo non dovrebbe comunque raggiungere i livelli precedenti, anche se la fase più intensa è attesa per i primi giorni della settimana.

Entro mercoledì sembrano probabili dei picchi fino a 37/38 gradi in alcune località interne del Centro-Sud e delle due Isole Maggiori. Le regioni settentrionali dell'Italia si troveranno ancora ai margini di questo nuovo flusso africano, con infiltrazioni atlantiche che riporteranno instabilità sulle Alpi senza escludere che i temporali si estendano a tratti alle pianure.

Questa rimonta anticiclonica sub-tropicale non sembra destinata ad avere vita facile. Le perturbazioni inizieranno ad avvicinarsi con più convinzione al nostro Paese lambendo in modo sempre più pressante Nord Italia, che si troverà in un'area di confluenza tra masse d'aria diverse, con un fronte temporalesco più organizzato atteso per il 20 agosto.

METEO PER IL 16 AGOSTO, SCENARIO ANTICICLONICO

E' previsto l'ulteriore consolidamento dell'anticiclone, che porterà ad una giornata decisamente soleggiata un po' su tutta l'Italia. Da segnalare solamente dei residui addensamenti sul Nord-Est con qualche isolato possibile rovescio, nelle prime ore della giornata, tra Veneto, Friuli e ferrarese. Altrove tanto sole, salvo velature e qualche nube di poco conto al pomeriggio in Appennino.

METEO WEEKEND CON IL SOLE, QUALCHE TEMPORALE SULLE ALPI

Avremo ancora più sole ovunque nel corso di fine settimana e soprattutto sabato i cieli saranno privi di nubi significative, anche sulle zone di montagna. Da evidenziare per domenica la possibilità qualche temporale, entro sera, sulla cerchia alpina, con fenomeni più probabili sui settori occidentali tra Piemonte e Valle d'Aosta.

RITORNO DEL CALDO, IN ACCENTUAZIONE DOPO IL WEEKEND

Il caldo tornerà a farsi gradualmente sentire nel weekend soprattutto al Centro-Sud, per nuovi flussi di correnti nord-africane. In questa fase non si avranno comunque eccessi e solo da domenica sono attese le prime punte di 34/35 gradi, per un'ondata di calore che dovrebbe toccare l'apice nei primi giorni della nuova settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La terza decade d'agosto sarà segnata dalla netta contrapposizione tra grosse aree depressionarie atlantiche e l'Anticiclone afro-mediterraneo. Le depressioni continueranno a spingere perturbazioni dall'Europa occidentale verso i settori centro settentrionali del continente. La struttura anticiclonica africana tenderà a resistere in Italia, anche se potrebbe non dominare a lungo.

Stabilità atmosferica e temperature elevate prevarranno per i primi giorni della nuova settimana. C'è tuttavia l'ipotesi di un possibile peggioramento di maggiore portata, a partire dal 22 agosto, dovuto al pressing delle correnti nord-atlantiche. Non esclusa in questa fase una prima rottura dell'estate, con l'anticiclone africano costretto di nuovo ad indietreggiare in modo drastico.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

