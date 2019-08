Meteo 7 giorni: STOP CALDO AFRICANO, Ferragosto più godibile e con il sole

METEO SINO AL 19 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

I rovinosi temporali sul Nord Italia sono il segnale di un cambiamento meteo piuttosto rilevante. Il robusto anticiclone africano sta perdendo ulteriormente energia e si avvia a ritirarsi drasticamente dall'Italia. Aria fresca proveniente dall'Oceano Atlantico, è ormai in procinto di estendersi anche verso il Centro Italia e poi al Sud, dando il via a un calo termico anche di 10 gradi ed oltre.

Venti sostenuti occidentali metteranno la parola fine anche all'afa, ovvero precipiteranno i tassi di umidità che così tanto ci fanno soffrire sia di giorno che durante le ore della notte. Attenzione, perché l'escursione termica sarà notevole e i contrasti tra il caldo preesistente e l'aria fresca potrebbero sviluppare dei temporali imponenti.

I temporali al Centro-Sud saranno però ben più sporadici e si limiteranno ad una veloce passata instabile proprio nel corso di mercoledì, vigilia di Ferragosto. Si tratterà però di fenomeni irregolari, poi per il Ferragosto ci sono buone notizie con ritorno di condizioni meteo prevalentemente soleggiate, in un contesto climatico gradevole.

CORPOSO CALO TERMICO, MA NON DURATURO

Caldo e afa, come annunciato, stanno per essere totalmente spazzati via dall'intrusione di correnti più fresche di maestrale. Le notevoli anomalie termiche si ridimensioneranno al Centro Sud e nelle due Isole Maggiori, ma anche il Settentrione beneficerà di un ulteriore attenuazione dell'afa, a seguito di altri temporali anche di forte intensità.

Inevitabilmente, il prezzo da pagare di questo brusco calo termico sarà costituito dai temporali, ma anche da una ventilazione che diverrà sostenuta tra ovest e nord-ovest, soprattutto sui bacini occidentali tra la Sardegna ed il Mar Tirreno. Nel corso di mercoledì la canicola si attenuerà anche al Sud, a partire dai versanti tirrenici.

Dopo un Ferragosto dal clima decisamente più consono alla norma e senza caldo eccessivo, per il weekend non è esclusa una nuova graduale rimonta dell'anticiclone africano, che potrebbe riportare un nuovo rialzo delle temperature su valori superiori alla norma, specie al Centro-Sud. Al momento il caldo non dovrebbe comunque raggiungere i livelli precedenti.

METEO PER MERCOLEDI' 14 AGOSTO, INSTABILITA' A SPASSO PER L'ITALIA

Gli effetti dell'intrusione dell'aria fresca lungo la Penisola si tradurranno in condizioni meteo più instabili anche al Centro-Sud della Penisola, con rovesci più probabili su settori adriatici e dorsale appenninica. Un miglioramento meteo è atteso al Nord, ma con residui rovesci o temporali nella prima parte del giorno tra Emilia orientale e Romagna. Isolati acquazzoni sono attesi sulle Dolomiti.

IL METEO DI FERRAGOSTO, TORNA IL SOLE QUASI OVUNQUE

Arrivano conferme sul fatto che sarà una giornata festiva tutto sommato soleggiata, al più una residua variabilità potrà indugiare sulla Puglia con locali piovaschi in rapida attenuazione. Attese velature in rapido passaggio da nord in direzione sud. Disturbi tra pomeriggio e sera sulle Alpi e Prealpi, con temporali più probabili sui settori centro-orientali.

CLIMA FERRAGOSTANO GRADEVOLE

I venti spireranno in genere nordoccidentali, di intensità perlopiù moderata e ciò farà sì che le temperature si mantengano su valori accettabili. Significa che le massime difficilmente si avvicineranno a 35°C e mediamente si attesteranno tra i 28-32°C del Centro Nord e i 32-33°C tra il Lazio e le regioni del Sud. Il caldo tornerà poi a farsi gradualmente sentire nel weekend.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nelle proiezioni meteo, diffuse dai maggiori centri di calcolo internazionali, sembra proseguire la netta contrapposizione tra grosse aree depressionarie atlantiche e l'Anticiclone afro-mediterraneo. Le depressioni continueranno a spingere perturbazioni dall'Europa occidentale verso i settori centro settentrionali del continente.

La struttura anticiclonica africana potrebbe quindi predominare sulle nostre regioni dal 18-20 agosto, con conseguente stabilità atmosferica e rialzo delle temperature. C'è tuttavia l'ipotesi di un possibile peggioramento dovuto al pressing delle correnti nord-atlantiche, che potrebbe anche sancire ufficialmente il tentativo di una prima rottura dell'estate.

