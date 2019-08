METEO per domani, TEMPORALI verso il Centro-Sud. CALDO in ritirata

Le sfuriate temporalesche sul Nord Italia sono il segnale di un cambiamento meteo piuttosto rilevante. Correnti d'aria fresca si apprestano a scalzare completamente la canicola, determinando un notevole sconquasso atmosferico.

L'Italia è ancora alle prese con l'anticiclone africano, via via meno robusto in quanto sta perdendo ulteriormente energia. Aria fresca proveniente dall'Oceano Atlantico, è ormai in procinto di estendersi anche verso il Centro Italia e poi al Sud.

Meteo con ondata di calore: consumi energetici elevati

Gli effetti saranno quelli di un brusco calo termico e di un rinforzo della ventilazione tra ovest e nord-ovest, che contribuirà a mettere la parola fine anche all'afa, ovvero precipiteranno i tassi di umidità che così tanto ci fanno soffrire sia di giorno che durante le ore della notte.

L'escursione sarà notevole e i contrasti tra il caldo preesistente e l'aria fresca potrebbero sviluppare dei temporali anche al Centro-Sud, anche se con effetti ben più limitati rispetto a quanto visto al Settentrione dove le supercelle temporalesche hanno portato danni ingenti, seppur localizzati.

Meteo: migliora, refrigerio, ma prossimo Week End burrascoso

Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, mercoledì 14 agosto. Gli effetti dell'intrusione dell'aria fresca lungo la Penisola si tradurranno in condizioni meteo più instabili anche al Centro-Sud della Penisola, con rovesci più probabili su settori adriatici, specie tra Marche e nord Abruzzo, ma anche lungo la dorsale appenninica.

I temporali al Centro-Sud saranno però ben più sporadici e si limiteranno ad una veloce passata instabile. Un miglioramento meteo è atteso al Nord, ma con residui rovesci o temporali nella prima parte del giorno tra Emilia orientale e Romagna. Isolati temporanei acquazzoni sono attesi nel pomeriggio sulle Dolomiti.

Le temperature caleranno anche di 6-7 gradi su gran parte del Centro-Sud, soprattutto sulle aree più colpite dai fenomeni d'instabilità. Ultime resistenze del caldo si avranno all'estremo Sud, tra aree ioniche oltre che settori meridionali ed orientali della Sicilia con punte di 35/36 gradi.

