Diretta meteo: SUPERCELLE nel Nord ITALIA, danni per nubifragi, grandine e vento

Le condizioni meteo sono peggiorate sul settore nord occidentale italiano, dove si sono formate al momento due distinte enormi aree temporalesche, al loro interno generano svariati temporali anche di forte intensità, con grandinate e nubifragi, sono segnalate anche forti raffiche di vento.

Vari tratti autostradali sono interessati da pioggia torrenziale, in alcune zone la visibilità è molto ridotta a causa di pioggia e soprattutto grandine. Il temporale è giunto anche a Milano, ma la sua massima intensità sta transitando a sud della metropoli, ed è proprio in quest'area dove si stanno registrando disagi alla circolazione stradale.

Ancora temporali nella provincia di Torino, e anche nel capoluogo piemontese, dove ieri si è verificato un violento nubifragio, anche accompagnato su vari quartieri da una fitta grandinata.

Gli ammassi nuvolosi osservati dal Meteosat, potrebbero essere assimilati a delle vere e proprie enormi supercelle. D'altronde le alte temperature presenti, con tassi di umidità altissimi, costituiscono energia primaria per la genesi di queste burrasche.

Le cronache meteo descrivono di temporali che si sono già verificati, come quelli avvenuti tra ieri pomeriggio è stanotte. Segnaliamo il devastante temporale che interessato la provincia di Torino, le colline del Monferrato dove sono segnalati ingentissimi danni in agricoltura, alle auto, ma anche alle strutture edilizie. Diverse abitazioni sono state scoperchiate a causa delle raffiche fortissime di vento.

Un'altra area investita da un violento nubifragio è quello del Piemonte settentrionale, con nubifragio su Verbania e tutta la sua provincia, dove sono registrate frane ed esondazioni di torrenti. Forti temporali si sono abbattuti anche nel Canton Ticino in Svizzera. Un violento nubifragio si è abbattuto in alcune località della Valtellina occidentale.

Ancora una volta fenomeni atmosferici stanno raggiungendo eccezionale intensità, e sono causa di danni.

Ma come abbiamo ampiamente evidenziato, i temporali investono le aree a macchia di leopardo, le grandi masse temporalesche osservate dal Meteosat sono in continua evoluzione, in alcuni casi è scarsamente prevedibile la loro durata e rotta.

Le previsioni meteo per le prossime ore indicano la possibilità di temporali anche di forte intensità su tutta la parte settentrionale dell'Italia, ma soprattutto nelle aree a nord del fiume Po, oltre che su Prealpi e Alpi. Tuttavia, occasionalmente alcuni temporali potrebbero deviare verso la bassa pianura, come è avvenuto varie volte quest'estate. In queste zone, anche a causa delle temperature altissime, oltre che dell'umidità alle stelle, si potrebbero verificare grandinate con chicchi anche di grosse dimensioni.

