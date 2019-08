Meteo LIVE Italia: caldo feroce e mega TEMPORALI

Le condizioni meteo odierne sono estreme in Italia, dove sarà un pomeriggio rovente per quasi tutto il Paese, con temperature che anche oggi raggiungeranno la soglia di 40°C in varie regioni. Ieri il record di caldo è stato raggiunto in Sardegna con 44°C, segno inequivocabile che siamo nel periodo più caldo dell'anno, e che le ondate di calore raggiungono il loro picco massimo.

Nel Nord Italia la situazione ed evoluzione meteo è critica, in Valle Padana centro orientale la calura pomeridiana è asfissiante, complici gli altissimi tassi di umidità, un mix degno delle regioni tropicali.

Meteo Sardegna CALDO rovente, domenica sino a 44 gradi

Evidenziamo che l'alto tasso di umidità, con elevate temperature, generano una sensazione termica superiore a quella indicata dai termometri. Questa condizione è chiamata caldo afoso, non una novità per la Valle Padana.

A causa di un mix di caldo e umidità elevatissimi, l'aria umida e più fresca che sta raggiungendo i settori occidentali del Nord Italia, generano temporali anche di fortissima intensità. Nel pomeriggio di ieri, alcuni temporali si sono formati nel Piemonte centrale, generando grandinate devastanti e nubifragi, oltre che raffiche di vento fortissime.

Meteo estremo: devastante tifone Lekima in Cina, vittime e distruzioni

I temporali quest'oggi sono attesi in Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, gran parte del Veneto, Friuli-Venezia Giulia. I fenomeni potrebbero assumere intensità rilevante.

Nel frattempo, come abbiamo evidenziato sarà una giornata veramente rovente sul resto d'Italia, ma domani la calura inizierà a cedere nel settore più occidentale d'Italia, mentre mercoledì dovrebbe ridursi anche al Centro-Sud. Per Ferragosto l'ondata di calore dovrebbe essere terminata in tutto il Paese, e dovremmo avere temperature prossime alla media.

Meteo estremo, avvistati i primi temporali polari

Stiamo per avere un refrigerio che ci traghetterà verso temperature nella norma. Il tutto mentre nel Centro-Bord Europa la temperatura è scesa così sensibilmente, da essere più tipica di inizio autunno.

Come abbiamo detto più volte, l'estate in Italia non è al termine, le condizioni meteo autunnali nel nostro Paese sono ancora lontane molte settimane.

Meteo, verso FERRAGOSTO cambiamento e calo temperatura

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo: apice del Caldo, ma temporali e fresco sono in arrivo

Meteo AOSTA

Meteo BARI

METEO: Vortice Polare in raffreddamento precoce

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo Italia: le piogge, quando

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Stefano Ferrari

Inizio Pagina