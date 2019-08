Meteo Italia: caldo africano a oltre 40°C. Forti temporali verso il Nord

L'evoluzione meteo di oggi i prossimi tre giorni sarà caratterizzata dal picco massimo dell'influenza dell'anticiclone nordafricano. Domani si raggiungeranno i picchi massimi di temperatura su buona parte della Penisola e la Sardegna, mentre in Sicilia e nelle regioni del settore ionico, il caldo molto intenso dovrebbe proseguire anche nella giornata di mercoledì.

Evidenziamo che la quota dello zero termico è prevista altissima, dovrebbe spiccare fin sino ai 5000 metri di altezza, ovvero ben oltre la cima del Monte Bianco. Quella in atto è una forte ondata di calore, tra le maggiori di quest'estate. A differenza di altre, sarà meno intensa al Nord Italia, dove la calura maggiore si avrà nelle aree pianeggianti a sud del fiume Po. Il caldo sarà notevole nelle città dell'Italia centrale, tra cui Roma e Firenze, dove nei pomeriggi di oggi e domani si potrebbe raggiungere quota 38°C, mentre in alcune località più soggette a forti escursioni termiche, la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere quota 40° centigradi.

Meteo settimana: dal caldo rovente al refrigerio, poi rischio di rottura estiva

Le regioni alpine, a partire da oggi dovrebbero essere interessate da una crescente instabilità atmosferica, che andrà a generare temporali nelle ore pomeridiane serali. Tali fenomeni potrebbero assumere anche forte intensità, e localmente presentarsi sotto forma di nubifragio. Non sono da escludere grandinate. Fenomeno meteo particolarmente frequente nei temporali intensi è il forte vento.

I temporali potrebbero presentarsi anche nelle giornate successive, sia lunedì che martedì, ma solo occasionalmente, per poi aumentare di frequenza mercoledì.

Video meteo: cascate dal Duomo di Milano sotto il nubifragio

Tutta Italia vivrà almeno 72 ore di quello che chiamato solleone, condizione meteo tipica nella settimana di Ferragosto. Tuttavia, per la festività di Ferragosto è attesa una diminuzione della temperatura, verso valori decisamente più sopportabili specie laddove si sta manifestando la forte ondata di calore.

Nel corso dei giorni il Nord Italia sarà parecchio vulnerabile al transito di masse d'aria umida provenienti dall'oceano Atlantico, tenuto conto che forti aree di bassa pressione andranno a interessare l'Europa centro-settentrionale, con caratteristiche più tipiche dell'autunno che del fine estate.

Meteo al 23 Agosto, CALDO e la ROTTURA di fine Estate

Al momento una vera e propria rottura della stagione estiva non è individuabile nell'arco temporale di una settimana. Il caldo severo proseguirà quindi per parecchio giorni.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Meteo 7 giorni: dai 40 gradi a refrigerio di Ferragosto, e cambiamento

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

Meteo post Ferragosto più "umano"? Le ultimissime

- AOSTA

- BARI

Meteo estivo ed autunnale, cosa cambia

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Daniele Morelli

Inizio Pagina