Meteo Italia: LIVE 72 ore di Caldo. Temporali nei monti

Evoluzione meteo: proprio in queste ore l'anticiclone africano comincia a sfruttare una sorta di linfa vitale costituita da venti bollenti che risalgono direttamente dal Sahara. Insomma, senza tanti giri di parole, siamo dinnanzi all'ennesima forte ondata di caldo che avvolgerà praticamente tutto il nostro Paese.

Oggi, primo giorno del Weekend vedrà già un deciso aumento dei valori termici specialmente sulle regioni Centro meridionali e sulla Sardegna. Nelle zone interne sarde sono attesi valori addirittura prossimi ai 39-40°C. Non sono esclusi picchi maggiori in località particolarmente soggette.

Meteo al 22 agosto, CANICOLA con alto rischio di BURRASCHE di fine Estate

Ma il grande caldo colpirà anche il Centro Sud con picchi fino a 37-38°C tra la Toscana e l'Umbria. Anche al Nord i termometri saliranno fino a 35-36°C soprattutto sulla Val Padana meridionale mentre a nord del fiume Po l'aumento si manterrà un po' più contenuto.

C'è da segnalare la possibilità di temporali, tra sabato e domenica nella regione alpina lombarda, questa produrrebbe un calo termico.

Diretta Meteo: ciclone autunnale irrompe in Europa. MEGA temporali

Domenica e lunedì, l'alta pressione africana dilagherà ulteriormente sul nostro Paese e toccheremo la fase più cruenta di questa ondata di caldo africano. Picchi oltre i 40°C saranno possibili in Sardegna. 38-39°C si avranno sulle coste tirreniche del Centro, sulla Toscana, in Umbria e sulla Puglia. Si elevano i termometri anche al Nord soprattutto sull'Emilia Romagna e il basso Veneto con punte vicino ai 39-40°C.

Ci attende dunque una fase assai difficile sul fronte climatico e non solo a causa delle elevate temperature. Una buona fetta di responsabilità infatti sarà ad appannaggio del forte tasso di umidità che renderà il clima fortemente afoso soprattutto di notte e nelle prime ore del mattino. Questo aspetto ulteriormente negativo complicherà non poco la sopportazione del caldo, mentre le temperature minime non riusciranno a scendere con adeguatamente rimanendo di conseguenza su valori molto elevati.

METEO Italia: TRE cicloni d'Autunno verso EUROPA

E dal punto di vista meteo? Come andranno le cose? Beh, stante la presenza di una forte e robusta alta pressione, il meteo non potrà altro che risultare stabile e soleggiato a parte qualche parziale disturbo pomeridiano a ridosso delle Alpi e delle dorsali appenniniche. Nelle Alpi i fenomeni potrebbero essere localmente intensi, in quanto si prospettano infiltrazioni di aria umida oceanica.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Meteo Ferragosto e dintorni: possibile crollo termico

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

Agosto come giugno e luglio, è il meteo degli estremi

- AOSTA

- BARI

Allarme del CNR sui GHIACCIAI ALPINI, dimezzati nell'arco di un secolo

- BOLOGNA

- CAGLIARI

Perché l'estremizzazione meteo della Groenlandia interessa anche noi

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

Meteo da ondata di calore: onda mobile e situazione di blocco

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina