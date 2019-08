Meteo di Autunno precoce: 3 cicloni in rotta Europa

Avviene abbastanza di rado che nella parte centrale di Agosto, profonde aree di bassa pressione proveniente dall'Oceano Atlantico facciano rotta verso l'Europa. Attualmente un'area ciclonica sta interessando le Isole Britanniche, mentre la perturbazione associata investe anche la Francia. Questo primo peggioramento andrà a smantellare bruscamente i residui dell'Estate sull'Europa centro-settentrionale.

I modelli matematici di previsione stimano la possibilità che si formi, entro metà della settimana prossima, un nuovo ciclone oceanico che farà rotta verso le Isole Britanniche determinando altro maltempo. La perturbazione associata dovrebbe interessare nuovamente soprattutto la Francia e le Isole Britanniche, ma stavolta andare ad abbattersi con una certa intensità in Scandinavia.

Questa nuova area di bassa pressione tenderà sminuire la forza dell'anticiclone nordafricano sulle regioni settentrionali italiane, dove le condizioni meteo tenderanno a divenire presto instabili, e si potrebbero formare nuovamente temporali.

Ma ecco che un altro ciclone oceanico potrebbe formarsi dopo alcuni giorni, e avere una rotta lievemente più meridionale, portandosi con la sua parte più attiva tra la Francia settentrionale le Isole Britanniche. Ciò disturberà con maggiore entità le condizioni meteo nelle regioni settentrionali, dando origine probabilmente ad un'area di bassa pressione sul Mar ligure che andrebbe richiamare aria più fresca da nord, che affluirebbe nel Mar Mediterraneo centrale. In Italia si dovrebbe verificare quella che viene denominata la rottura dell'Estate, nota anche come rottura di Ferragosto.

Il Mar Mediterraneo continuerà, dapprima, ad essere interessato dall'alta pressione africana, peraltro siamo ormai alla vigilia di una nuova ondata di calore che interesserà con estremo vigore tutta la penisola italiana le isole maggiori. Questa potrebbe essere la maggiore di tutto il periodo estivo, tanto che varie stime indicano che in alcune località la colonnina di mercurio possa salire oltre i 42° centigradi in talune località delle zone interne di Sardegna, Sicilia e alcune regioni centro meridionali.

Ma torniamo al cambiamento delle condizioni meteo verso quella che viene chiamata rottura della stagione estiva. Ricordiamo ancora oggi che non si tratta della fine dell'Estate, bensì di un cambiamento che comporterà una maggiore possibilità di temporali anche sul Mediterraneo, con la formazione di aree temporalesche marittime.

Al momento non sussistono elementi che fanno ipotizzare il passaggio burrascoso tra Estate e Autunno nel Mar Mediterraneo, come sta avvenendo nell'Europa centro-settentrionale, dove nei prossimi giorni affluirà anche aria fredda di origine polare, che potrebbe portare la neve oltre i 1000 metri di quota sui rilievi delle Isole Britanniche ed in Scandinavia.

E' eccezionale quello che abbiamo indicato in questa approfondimento: lo sviluppo di due, tre aree cicloniche particolarmente profonde che dall'Oceano Atlantico verso l'Europa centro-settentrionale in un periodo dell'anno che solitamente vede un declino della stagione estiva, anche brusco nel Nord Europa, ma assai meno di come viene previsto, e sta già avvenendo. Qui si parla di burrasche che hanno tutto l'aspetto di essere più tipiche tra fine settembre e primi di ottobre, e non di certo in questo periodo di agosto.

Può destare apprensione anche in Italia che aree cicloniche autunnali vadano a interessare l'Europa centro-settentrionale, ma per il momento il Mediterraneo continuerà a regalarci un ampio scorcio di clima estivo, semmai meno rovente per una minore persistenza dell'intrusione di aria proveniente dal Sahara. Purtroppo, ad ogni transito di basse pressioni prossimi all'Italia, aria calda sarà richiamata dal deserto nordafricano verso l'Italia, e la temperatura tenderà a salire repentinamente.

E dal mix di aria oceanica, che primo poi affluirà anche verso il Mediterraneo, e le marcate intrusione di aria calda nordafricana, esordiranno aree temporalesche marittime. Queste hanno sovente caratteristiche di forte intensità, in alcune circostanze possono assumere vigore assimilabile a piccole tempeste, generando forti venti, tempeste di fulmini, piogge torrenziali.

Lo scorso mese di settembre 2018, svariate aree temporalesche si sono formate nelle acque mediterranee, ed hanno investito varie terre emerse di diverse nazioni, compresa l'Italia, causato alluvioni lampo, oltre che diversi nubifragi. Ma per ora tutto ciò è solo ipotesi, anche se quanto abbiamo descritto si sta verificando tutti gli anni, è stata divenendo una condizione meteo tipica del mese di settembre, che si trascina anche spesso in ottobre e parte di novembre.

Pubblicato da Federico De Michelis

