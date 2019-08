METEO Italia: TRE cicloni d'Autunno verso EUROPA

Vi parliamo di un evento raro quello in corso, che tra la parte centrale di Agosto ed i giorni attorno al Ferragosto, una serie di profonde aree di bassa pressione provenienti dall'Oceano Atlantico transitino sull'Europa. Il tutto in uno spazio temporale di due settimane, ma attenzione, nell'osservazione dei modelli matematici di previsione, ne scorgiamo un 4°C evento!

Attualmente un'area ciclonica sta interessando le Isole Britanniche, mentre la perturbazione associata copre i cieli della Francia, e spinge le sue nubi sfrangiate sino alla regione alpina, dove è evidente l'arrivo di instabilità atmosferica, che già oggi produrrà temporali sparsi anche nei settori italiani. Stanotte ci sono stati in quelli francesi e svizzeri.

Meteo: quando la fine del CALDO ESTREMO

Questo primo peggioramento sta smantellando i residui dell'Estate sull'Europa centro-settentrionale, dove nei prossimi giorni giungerà anche aria fredda polare.

I modelli matematici di previsione stimano la possibilità che si formi, entro metà della settimana prossima, un nuovo ciclone oceanico che farà rotta verso le Isole Britanniche determinando altro maltempo. La perturbazione associata dovrebbe interessare nuovamente soprattutto la Francia e le Isole Britanniche, ma stavolta andare ad abbattersi con una certa intensità in Scandinavia.

Meteo Italia: LIVE 72 ore di Caldo. Temporali nei monti

La nuova area di bassa pressione tenderà sminuire la forza dell'anticiclone nordafricano sulle regioni del Nord Italia, dove le condizioni meteo tenderanno a divenire presto instabili, e si potrebbero formare nuovamente temporali.

Ma ecco che un altro ciclone oceanico potrebbe formarsi dopo alcuni giorni. Ciò disturberà con maggiore entità le condizioni meteo nelle regioni settentrionali, dando origine probabilmente ad un'area di bassa pressione sul Mar Ligure che andrebbe richiamare aria più fresca da nord, che affluirebbe nel Mar Mediterraneo centrale. In Italia si dovrebbe verificare un cenno di rottura dell'Estate, nota anche come rottura di Ferragosto. Dovrebbe calare la temperatura in maniera più decisa, e finalmente avremmo condizioni meteo estive più normali.

Meteo al 22 agosto, CANICOLA con alto rischio di BURRASCHE di fine Estate

Il Mar Mediterraneo è interessato dall'alta pressione africana, peraltro siamo ormai sotto la nuova ondata di calore che interesserà con estremo vigore tutta la penisola italiana le isole maggiori. Questa potrebbe essere la maggiore di tutto il periodo estivo, tanto che varie stime indicano che in alcune località la colonnina di mercurio possa salire oltre i 42° centigradi in alcune località delle zone interne di Sardegna, Sicilia e regioni centro meridionali.

La calura si spingerà anche al Nord Italia, ma brevemente, inoltre nella regione alpina sarà attutita dall'aria oceanica.

Meteo Ferragosto e dintorni: possibile crollo termico

Ma torniamo al cambiamento delle condizioni meteo verso quella che viene chiamata rottura della stagione estiva. Sottolineiamo che non si tratterà della fine dell'Estate, bensì di un cambiamento che comporterà una maggiore possibilità di temporali anche sul Mediterraneo, con la formazione di aree temporalesche marittime.

Al momento non esistono elementi che fanno ipotizzare il passaggio burrascoso tra Estate e Autunno nel Mar Mediterraneo e l'Italia come sta avvenendo nell'Europa centro-settentrionale, dove nei prossimi giorni affluirà anche aria fredda di origine polare.

Agosto come giugno e luglio, è il meteo degli estremi

Tuttavia, per l'Europa è abbastanza singolare che in questo periodo dell'anno transiti una serie di basse pressioni dalle caratteristiche autunnali, dove il meteo sarà a tratti burrascoso.

In Italia il Mediterraneo continuerà a regalarci un ampio scorcio di clima estivo, semmai meno rovente per una minore persistenza dell'intrusione di aria proveniente dal Sahara. Purtroppo, ad ogni transito di basse pressioni prossimi all'Italia, aria calda sarà richiamata dal deserto nordafricano verso l'Italia, e la temperatura tenderà a salire repentinamente. Ma la fase di caldo persistente sembra per ora conclusa.

Meteo dal CALDO INTENSO alla BURRASCA, novità verso Ferragosto

E dal mix di aria oceanica che primo poi affluirà anche verso il Mediterraneo e le calde acque marine, c'è da attendersi dopo il 20 di Agosto una novità: la genesi di temporali marittimi anche violenti. Dapprima rari, ma non avremo maltempo generalizzato in Italia e nel Mediterraneo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

METEO settimana di FERRAGOSTO: CAMBIA TUTTO con TEMPORALI spazza canicola

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

METEO per domani 10 Agosto, avvio weekend con CLIMA INFUOCATO sull'Italia

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo di Ferragosto caldo, rischio temporali: i dettagli

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Perché l'estremizzazione meteo della Groenlandia interessa anche noi

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

I cambiamenti meteo di Agosto

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo da ondata di calore: onda mobile e situazione di blocco

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo 7 giorni: Italia con la "FEBBRE" africana. Cambia a Ferragosto

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Federico De Michelis

Inizio Pagina