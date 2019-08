Meteo dal CALDO INTENSO alla BURRASCA, novità verso Ferragosto

METEO SINO AL 14 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

In Italia non ci sono novità meteo eclatanti e si attende il ritorno prepotente dell'anticiclone africano, che questa volta si estenderà a tutta la Penisola dal weekend. Nello scenario europeo sono però in atto grandi manovre che preparano la strada al cambio di stagione: le Isole Britanniche stanno per essere colpite da un violento ciclone atipico per il periodo.

Le scorribande perturbate atlantiche potrebbero poi ulteriormente intensificarsi, con primi cenni di meteo d'autunno sul Nord Europa come linea di tendenza. In Italia, come già accennato, il caldo salirà di nuovo alla ribalta a partire da questo weekend, stavolta con interessamento più diretto dell'intera Penisola.

METEO settimana di FERRAGOSTO: CAMBIA TUTTO con TEMPORALI spazza canicola

L'instabilità atmosferica restringerà il proprio raggio d'azione e solo Alpi e Prealpi risentirà di attività temporalesca sporadica. Giungerà aria davvero calda, stavolta: in talune località delle zone interne del Centro-Sud si supererà la soglia di +40°C in alcune località, e nelle Isole Maggiori i 42 gradi.

CANICOLA AFRICANA, ECCO QUANTO DURERA'

Negli ultimi giorni della settimana la rimonta anticiclonica sub-tropicale traghetterà masse d'aria roventi verso l'Italia. L'approfondimento di una saccatura di bassa pressione in Oceano Atlantico verso la Spagna sarà la causa della più marcata rimonta del promontorio sub-tropicale che investirà tutto il Mediterraneo Centro-Occidentale.

Meteo di Ferragosto caldo, rischio temporali: i dettagli

Il caldo si farà intenso su gran parte dell'Italia. Farà parecchio caldo al Centro-Sud, ma anche il Nord risentirà dell'ondata africana che si tradurrà in condizioni climatiche decisamente afose. Ma per il Nord Italia la calura sarà di breve durata e non tarderanno a mostrarsi i primi temporali fin dall'inizio della nuova settimana.

Stavolta, umidità e calore potranno avere un ruolo ancor peggiore con il prossimo peggioramento atteso nel Nord Italia, che potrebbe rivelarsi turbolento con fenomeni di forte intensità. La durata di questa nuova fiammata africana sarà maggiore al Centro-Sud, fino a 4-5 giorni. Solo da metà della prossima settimana il caldo dovrebbe stemperarsi all'estremo Meridione.

Meteo che cambia: VIOLENTI TEMPORALI dopo ondata di GRAN CALDO. Ecco quando

METEO VENERDI' 9 AGOSTO, TANTO SOLE E ISOLATI ROVESCI DIURNI

Tornerà a dominare il meteo stabile con tanto sole ovunque, a parte sparuti addensamenti ad evoluzione diurna lungo le aree interne e montuose. Bassa la possibilità di fenomeni, ad esclusione di qualche locale scroscio di pioggia sulle Alpi e sulla dorsale appenninica meridionale nelle ore pomeridiane, in successivo dissolvimento serale.

METEO WEEKEND, ITALIA ABBRACCIATA DALL'ANTICICLONE AFRICANO

Sabato il rinforzo dell'alta pressione garantirà diffuso soleggiamento e canicola in accentuazione, con temporali solo sull'Arco Alpino, specie sui confini. Domenica assisteremo ad un'accentuazione dell'instabilità sulle Alpi Centro-Occidentali, con temporali più organizzati tra pomeriggio e sera. Locali acquazzoni potranno sconfinare fin verso le pianure settentrionali e occidentali del Piemonte.

Meteo autunnale precoce: 3 cicloni da record in Atlantico

CALDO MICIDIALE, PICCO ENTRO INIZIO SETTIMANA

La calura, assoluta protagonista in questi giorni, si stempererà solo momentaneamente venerdì. Una nuova e più massiccia rimonta d'aria calda investirà tutta la Penisola nel weekend. Il caldo stavolta colpirà con forza tutta Italia, raggiungendo la fase più intensa in avvio di settimana. Al Nord il caldo non perdurerà oltre domenica o lunedì, quando si presenteranno i primi temporali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Andremo verso il periodo Ferragosto con l'Italia in bilico fra l'anticiclone africano che cercherà di resistere all'intrusione di masse d'aria più fresche e perturbate. Nel frattempo, una nuova profondissima area ciclonica interesserà le Isole Britanniche, sarà con caratteristiche abbastanza inusuali per il periodo.

I cambiamenti meteo di Agosto

Ciò sarà il segnale di avvio di un cambiamento che ben presto coinvolgerà anche l'Italia, dove la rottura dell'Estate appare più concreta. Entro Ferragosto la calura, dopo essersi stemperata al Centro-Nord a suon di temporali, dovrebbe attenuarsi al Meridione, con la canicola africana che verrà di conseguenza spazzata via.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Meteo al 24 Agosto verso la ROTTURA d'ESTATE. Oceano, fucina di cicloni

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Meteo per domani, 9 agosto. SOLE sull'Italia, torna l'ANTICICLONE AFRICANO

Meteo: dopo i Temporali, sarà Boom di Caldo

Meteo di montagna: attenzione al pericolo dei fulmini

Meteo weekend sotto ANTICICLONE AFRICANO, a FERRAGOSTO cambiamento

Pubblicato da Federico De Michelis

Inizio Pagina