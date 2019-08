Meteo di Ferragosto caldo, rischio temporali: i dettagli

Diamo un cenno dell'evoluzione meteo ad una settimana. Insomma, alla faccia di chi voleva un Ferragosto con la classica rottura estiva. Nulla di tutto ciò cari Lettori. La settimana del Ferragosto infatti, sarà caratterizzata da qualche temporale, ma in un contesto tutto sommato ancora prettamente estivo. Ma vediamo più nel dettaglio come trascorrerà la nuova settimana.

Dopo un Weekend rovente su tutta l'Italia, ecco che da lunedì avremo un primo timido cedimento dell'alta pressione nordafricana che concederà lo sviluppo di alcuni temporali ad appannaggio delle regioni settentrionali. Su queste zone ci attendiamo dunque un moderato calo termico di circa 4-5°C rispetto alla rovente domenica. Sul resto del Paese invece, ancora tanto sole e soprattutto tanto caldo con punte sempre prossime ai 38-40°C.

Tra martedì e mercoledì, l'anticiclone africano perderà ulteriore energia indebolendosi anche su gran parte delle regioni del Centro.

Pur non escludendo qualche episodio temporalesco tra le Marche e l'Umbria, il meteo si manterrà comunque abbastanza soleggiato ma con temperature in graduale flessione. Bel tempo anche al Nord Italia, salvo qualche temporale di passaggio sulle Alpi e sulle dorsali appenniniche emiliane in un contesto climatico moderatamente caldo. Ancora piuttosto caldo invece al Sud.

Dal giorno di Ferragosto, ecco che l'alta pressione sub tropicale potrebbe cere la sua azione. La situazione meteo climatica generale dunque sarebbe improntata ad un proseguimento della stagione estiva, ma con un tipo di caldo decisamente meno opprimente con valori termici più vicini alla media del periodo. In questo contesto, il meteo non riuscirà però a mantenere una salda e totale stabilità e nelle ore pomeridiane avremo spesso qualche forte temporale pronto a rovinare i pomeriggi sui rilievi.

Insomma, a conti fatti, la settimana del Ferragosto vedrà un classico passaggio di consegne fra l'anticiclone africano ed un cenno di quello delle Azzorre con una stagione estiva ancora ben disposta a regalarci parecchi momenti soleggiati e caldi, ma senza i soliti eccessi termici che caratterizzano le tanto temute ondate caldo di origine africana.

Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti meteo per il Nord Italia, indicano un deterioramento della stagione estiva nel dopo Ferragosto. Abbiamo ampiamente descritto con l'evoluzione sino al 24 Agosto.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

