Meteo che cambia: VIOLENTI TEMPORALI dopo ondata di GRAN CALDO. Ecco quando

Tutta Italia finirà nella fornace, questo è il trend meteo atteso per il weekend. In questa fase vivremo la fase più rovente del caldo d'agosto e l'anticiclone africano vivrà un vero e proprio exploit, anche sul Nord Italia con temperature particolarmente elevate.

Questa ondata di calore durerà poco, almeno sul Nord Italia. A confermarlo sono le ultime proiezioni meteo che intravedono un progressivo indebolimento del cupolone anticiclonico sub-tropicale ad opera di crescenti infiltrazioni atlantiche.

Meteo: il PEGGIO del CALDO deve ancora arrivare. Tutta Italia nella fornace

Ad inizio settimana, proprio per effetto del cedimento anticiclonico, si innescheranno facilmente rovesci e temporali prima più organizzati sulla cerchia alpina, ma con tendenza ad espansione in Val Padana soprattutto per martedì 13 agosto.

Le prime insidie temporalesche inizieranno a manifestarsi, ad onor del vero, fin da domenica sera quando assisteremo ad un'accentuazione dell'instabilità sulle Alpi Centro-Occidentali. Locali acquazzoni potranno sconfinare fin verso le pianure settentrionali e occidentali del Piemonte.

Meteo weekend sotto ANTICICLONE AFRICANO, a FERRAGOSTO cambiamento

Il guasto meteo vero e proprio entrerà più decisamente nel vivo, come detto, nei primi giorni della settimana. Stavolta, il maggiore carburante a disposizione, fatto di umidità e calore, potrà avere un ruolo fondamentale nell'enfatizzare questo previsto peggioramento.

Ciò significa che avremo una fase meteo che potrebbe rivelarsi turbolenta con fenomeni di forte intensità, anche eventuali nubifragi e grandine di dimensione significativa. Non sarà probabilmente una vera rottura estiva, ma potrebbero man mano manifestarsi i primi segnali di declino stagionale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

