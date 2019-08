Meteo Weekend: sole e termometri su. CALDO africano

La fase meteo caratterizzata da temporali si è attenuata, dopo aver interessato alcune aree del Centro Nord in queste ultime 48 ore. Ora sul Bacino del Mediterraneo la pressione è in aumento a garanzia di un ulteriore stabilizzazione atmosferica.

Su scala generale troviamo un insolitamente intenso vortice di bassa pressione che dal Regno Unito sprofonderà verso sud portando la sua parte più avanzata fino ai settori occidentali della Penisola Iberica. Detto così potrebbe sembrare un evento poco influente per il futuro meteo climatico sull'Italia. Tuttavia, proprio questo movimento verso sud del vortice sul Regno Unito, innescherà un richiamo di masse d'aria molto calde direttamente dal deserto del Sahara che viaggeranno verso nord in direzione proprio dell'Italia.

L'alta pressione già presente da giorni sul nostro Paese tenderà così a gonfiarsi ulteriormente d'aria calda dando origine all'ennesima ondata di calore di matrice sub tropicale. Vediamo meglio nel dettaglio come evolverà la situazione per l'ormai imminente Weekend.

Dopo un venerdì nuovamente tranquillo anche al Nord, con un tipo di caldo abbastanza severo al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori, da sabato la pressione atmosferica andrà ulteriormente aumentando su tutta l'area mediterranea.

Le roventi masse d'aria in arrivo dal Sahara conquisteranno velocemente gran parte dell'Italia. Torneremo a toccare picchi di 40°C sulle Isole Maggiori con punte lievemente inferiori al Centro Sud. Anche al Nord le temperature avranno una decisa escalation con picchi massimi interno ai 36-38°C in particolare sulla Val Padana meridionale.

Il meteo stabile e soprattutto il clima bollente, caratterizzerà tutta la giornata di domenica quando i 40°C si potranno raggiungere anche sulle pianure meridionali del Nord, ancor una volta sulla Sardegna, in Sicilia e su molti tratti delle Regioni del Centro specie su aree interne della Toscana e dell'Umbria. Insomma, sarà davvero una domenica caldissima e per altro anche piuttosto afosa in particolare all'interno delle grandi metropoli e lungo i litorali.

Il bel tempo dilagherà comunque su tutto il Paese anche se non saranno totalmente da escludersi isolati acquazzoni pomeridiani sui rilievi alpini e qualche nube di passaggio sulle dorsali appenniniche specialmente quelle centrali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

