Meteo: il PEGGIO del CALDO deve ancora arrivare. Tutta Italia nella fornace

Le regioni meridionali sono alle prese con meteo decisamente rovente, per l'azione delle correnti sahariane che stanno portando punte di temperatura fino a 40 gradi sulle aree interne della Sicilia, ma anche il foggiano e alcune piane interne della Sardegna.

Le intenzioni dell'anticiclone africano si faranno però ancora più serie, in quanto dopo questa prima fiammata ne seguirà una ancora più importante verso il fine settimana. Farà parecchio caldo al Centro-Sud, ma anche il Nord risentirà dell'ondata africana che si tradurrà in condizioni climatiche decisamente afose.

METEO verso weekend: la nuova possente rimonta dell'ANTICICLONE AFRICANO

Le temperature sono previste in salita al Centro-Nord fin da venerdì, specie sulle aree interne dei versanti tirrenici. Una leggera flessione termica è attesa invece al Sud, ma il caldo si stempererà solo tenporaneamente e non in modo sufficiente da riportare i valori nella norma.

L'anticiclone africano tornerà a salire prepotentemente in cattedra nel weekend. L'approfondimento di una saccatura atlantica verso la Spagna sarà la causa della più marcata rimonta anticiclonica sub-tropicale che investirà tutto il Mediterraneo Centrale, coinvolgendo maggiormente un po' tutta l'Italia.

Meteo: nuova forte offensiva del Caldo. Ma prima temporali

Le temperature previste per lunedì 12 agosto, picco della nuova ondata di calore. In molte parti d'Italia, sulle aree interne si supereranno i 36/37 gradi.

La durata di questa nuova fiammata africana sarà di almeno 3-4 giorni, con probabile fase acuta nei primi giorni della nuova settimana prima su zone interne del Centro-Nord e poi anche al Sud. Si prevedono punte di temperatura anche occasionalmente superiori ai 40 gradi.

Potrebbe poi seguire un cambiamento, con l'anticiclone africano che subirà il disturbo pressante di una saccatura atlantica. Andremo così verso un Ferragosto, la cui evoluzione è ancora in bilico tra alta pressione e temporali. Il caldo dovrebbe con ogni probabilità allentare la morsa quasi ovunque, almeno in parte.

