Meteo: dopo i Temporali, sarà Boom di Caldo

Ci stiamo avvicinando ad un periodo meteo che farà sicuramente felici i vacanzieri ma molto meno chi sarà costretto a restare all'interno delle grandi metropoli. Detto questo, avrete già capito che siamo ormai prossimi all'arrivo dell'ennesima ondata di caldo che già nell'immediato futuro comincerà ad investire tutto il nostro Paese. Cerchiamo di capire più nel dettaglio quali saranno le regioni più bollenti e come si comporterà il contesto meteo generale.

I temporali che ieri hanno interessato alcune zone del Nord si sono ormai attenuati e la giornata di oggi tornerà a mostrare un discreto soleggiamento anche al Nord e con temperature in rapida ripresa. Caldo bel tempo sul resto d'Italia con picchi ancora prossimi ai 40°C sulla Sardegna.

Venerdì la pressione comincerà ulteriormente a salire su tutta l'area mediterranea preludio a un fine settimana soleggiato ma soprattutto molto caldo.

Sabato infatti, partendo dalle regioni del Nord, tra i settori più soleggiati e caldi troveremo l'Emilia con punte intorno ai 35-36°C. Seguiranno la Lombardia e il Piemonte con valori vicini ai 34-35°C. Nelle ore più calde non sono comunque da escludere improvvisi acquazzoni a ridosso dei rilievi alpini specie quelli di confine.

Scendiamo al Centro dove la regione più calda sarà probabilmente l'Umbria con le zone interne che potrebbero toccare i 38-39°C. Caldo anche in Toscana e sul Lazio ove si registreranno massime sui 34-36°C. Pochi saranno i cambiamenti dal punto di vista meteo salvo qualche nube pomeridiana sulle dorsali appenniniche.

Anche al Sud il meteo sarà bello e farà molto caldo specie all'interno della Basilicata dove sono attesi 36-37°C contro i 33-34°C della Calabria e della Puglia e fino ai 31-32°C della Campania.

Ma tra le regioni più calde d'Italia troveremo le due Isole Maggiori soprattutto la Sardegna dove nelle aree interne si potranno toccare di nuovo picchi sino a 40°C.

Arriviamo alla giornata di domenica dove il bel tempo e il caldo potrebbero ulteriormente affermarsi. Il picco di calore è infatti previsto proprio tra domenica e lunedì.

Partendo dal Nord il tempo sarà ancora ben stabile salvo qualche nube a tratti minacciose sui rilievi alpini. le temperature più elevate saranno ancora una volta ad appannaggio della Val Padana specie l'Emilia con punte di 37-38°C o addirittura superiori su lunedì.

Saliremo verso i 39-40 sulle zone del Centro Italia come nel sud della Toscana e dell'Umbria fino al nord del Lazio e a scendere 38-39°C saranno possibili nel sud della Basilicata, sulle zone interne della Sicilia e fino a 40-41°C in quelle interne sarde. In quanto al meteo, poche novità salvo i consueti addensamenti pomeridiani sulle dorsali appenniniche.

Come detto anche lunedì sarà una giornata di bel tempo e di caldo rovente per molti settori del Paese. Da martedì invece, sembra possibile una lieve stemperata a partire dal Nord preludio ad un ulteriore frescura attesa su tutto il Paese nei giorni sotto Ferragosto. Ma di questo ce ne occuperemo in altri editoriali.

Pubblicato da Piero Luciani

