Meteo Weekend molto CALDO prima della ROTTURA Ferragosto

METEO SINO AL 13 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

La perturbazione che ieri ha interessato gran parte del Nord Italia con temporali che hanno assunto, in varie aree fortissima intensità, sta migrando verso i Balcani. Oggi, aria umida dal Mediterraneo occidentale porterà nubi sulla Sardegna e poi le coste tirreniche, alleviando dal caldo esagerato, ma portando afa. Insomma, non ci sarà alcun miglioramento per la sensazione del caldo, per altro le previsioni sono pessime su tale fronte.

Ma nello scenario europeo è in atto un cambiamento epocale per il periodo: le Isole Britanniche stanno per essere interessate da un violento e anomalo CICLONE ATLANTICO, ma non solo, appena dopo Ferragosto ne transiterà un altro a sottolineare quanto avevamo evidenziato in passato: il nord Europa è già in Autunno, le correnti oceaniche sono esageratamente intense per il periodo.

Come accennato, il caldo africano, dopo una momentanea lieve diminuzione, potrebbe ulteriormente rinvigorirsi a partire da questo weekend, stavolta con interessamento più diretto dell'intera Penisola. L'instabilità atmosferica restringerà il proprio raggio d'azione e solo Alpi e Prealpi risentirà di attività temporalesca sporadica.

Giungerà aria davvero calda, stavolta: in talune località delle zone interne del Sud si supererà la soglia di +40°C in alcune località, e nelle Isole Maggiori i +42°C.

ANTICICLONE AFRICANO DAL WEEKEND SU GRAN PARTE D'ITALIA

La nuova espansione dell'anticiclone caldo africano è attesa sul Mediterraneo Occidentale e Centrale, e soprattutto sull'Italia per gli ultimi giorni di questa settimana, quando verranno traghettate masse d'aria roventi. La calura diverrà intensa su gran parte della Penisola. Farà parecchio caldo al Centro-Sud, ma anche il Nord risentirà dell'ondata africana che si tradurrà in condizioni climatiche decisamente afose. Ma per il Nord Italia la calura sarà di breve durata.

L'approfondimento di una saccatura di bassa pressione i Oceano Atlantico verso la Spagna sarà la causa della più marcata rimonta anticiclonica sub-tropicale che investirà tutto il Mediterraneo Centrale, investendo stavolta anche il Centro-Nord con forte disagio anche in Val Padana dove le temperature saranno molto alte anche di notte sulle grandi città.

Stavolta, umidità e calore potranno avere un ruolo ancor peggiore con il prossimo peggioramento atteso nel Nord Italia.

Nel frattempo, infiltrazioni di aria instabile lambiranno appena le Alpi, con temporali limitati alle aree montuose. La durata di questa nuova fiammata africana sarà di almeno 3-4 giorni.

METEO GIOVEDI' 8 AGOSTO INSTABILE AL CENTRO ITALIA, ACQUAZZONI

Oggi avremo instabilità temporale sulla Toscana interna, Umbria, alto Lazio, entroterra marchigiano e abruzzese. Tra Marche, alto Abruzzo e localmente l'alto reatino sono attesi i fenomeni temporaleschi più consistenti, senza escludere locali grandinate. Ma i fenomeni dovrebbero essere sparsi.

Un deciso miglioramento si avrà al Nord Italia, per altro già in atto. Qualche temporale residuo è in atto sulla Liguria orientale, ma dovrebbe scemare a breve. Il tempo resterà invece prevalentemente soleggiato al Sud, con cieli al più velati. Come detto, aria umida è in arrivo da ovest.

METEO CON RINFORZO ANTICICLONE AFRICANO VERSO WEEKEND

Tornerà a dominare il meteo stabile fin da venerdì, a parte sparuti addensamenti ad evoluzione diurna su Alpi e Appennino. Sarà davvero bassa la possibilità di fenomeni, con qualche scroscio di pioggia sulle Alpi e sull'Appennino Centrale. Sabato e domenica saranno due giornate di sole e di canicola, con temporali solo sull'Arco Alpino.

NEL WEEKEND CALDO AFRICANO OVUNQUE

Nella giornata di oggi le temperature potranno spingersi fino a punte di 40 gradi sulle estreme regioni meridionali. Domani ci sarà un lieve calo termico anche al Sud, ma poi la calura tornerà ad intensificarsi nel weekend. Il caldo stavolta colpirà con forza tutta Italia, raggiungendo la fase più intensa in avvio di settimana

ULTERIORI TENDENZE METEO

Arriveremo quindi verso Ferragosto con un anticiclone africano ancora forte, ma con infiltrazioni instabili che premeranno per entrare sul Mediterraneo. Nel frattempo, una nuova profondissima area ciclonica interesserà le Isole Britanniche, sarà con caratteristiche abbastanza inusuali per il periodo. Ciò sarà il segnale di avvio di un cambiamento che ben presto coinvolgerà anche l'Italia, dove la rottura dell'Estate appare sempre più vicina.

Infatti, non è escluso il transito di un fronte temporalesco al Nord e su parte del Centro Italia proprio appena dopo il 15 agosto, ma soprattutto è probabile una generale attenuazione del caldo intenso di matrice africa su buona parte del Paese.

Tale evento meteo è chiamato rottura dell'Estate, ma la bella stagione non finirà qui.

