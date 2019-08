Diretta meteo: la quiete che prima della burrasca

L'evoluzione meteo per il pomeriggio parla chiaro: il Nord Italia sarà attraversato da diversi temporali che potrebbero assumere forte intensità, e localmente divenire nubifragio. Non sono da escludere fortissime raffiche di vento, come già avvenuto ieri: ad esempio a Bolzano le raffiche di vento hanno toccato i 130 km/h, mentre la città è stata investita da un nubifragio con abbondante grandinata.

Stamattina si lavora alacremente, dove nel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuto un temporale che ha causato un'alluvione lampo in una delle tante valli trasversali della Valsassina in provincia di Lecco. In quest'area si sono verificati negli ultimi tempi numerosi temporali di eccezionale intensità, rammentiamo anche l'alluvione lampo accaduta a fine giugno, che investì la parte occidentale della Valtellina.

Meteo Alpi: insoliti FORTI NUBIFRAGI, diverse criticità. Oggi temporali

Ed è appunto per l'eccessiva frequenza di fenomeni meteo estremi, che l'attenzione è puntata a quanto potrebbe succedere quest'oggi, in quanto temporali che si formeranno potranno attrarre energia soprattutto dalla Valle Padana, che con le schiarite in atto si sta riscaldando sotto il sole, inoltre ci sono tassi di umidità elevati, condizione meteo è ideale per fornire alimentazione ai temporali. Inoltre intrusione di aria più fresca in quota, innescherà la serie di temporali di cui stiamo parlando.

La protezione civile nazionale ha diramato una allerta meteo arancione, per oggi mercoledì 7 agosto, per rischio temporali su parte della Lombardia e allerta gialla in Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

VIDEO METEO: NUBIFRAGIO con GRANDINE si abbatte a Bolzano, città imbiancata

L'avversità meteo che sta interessando il Nord Italia, era stata prevista già da diversi giorni, annunciando la possibilità di avere nuovi burrasche. Suggeriamo vivamente, come già scritto ieri, di seguire le allerta meteo diffuse dalla Protezione civile, oltre che dalle istituzioni locali, in quanto i fenomeni atmosferici possono presentarsi con intensità ragguardevole.

Nel caso vi troviate investiti da violenti temporali, vi suggeriamo di adottare misure di sicurezza adeguate. Ma soprattutto di non sostare in prossimità di torrenti fiumi.

Meteo di Fine Estate 2019: avvisaglie

Pubblicato da Alberto Mancini

