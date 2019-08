Meteo Alpi: insoliti FORTI NUBIFRAGI, diverse criticità. Oggi temporali

CRONACA METEO: non c'è pace sulle Prealpi Lombarde, dopo le alluvioni di giugno e i forti temporali di luglio, un'altra alluvione sta interessando le zone attorno al Lago di Como e le Prealpi bergamasche. Utilizziamo il verbo al presente, in quanto oggi sono attesi altri temporali.

In questo caso parliamo della Valsassina, ed in particolare del comune di Codesino, frazione Casargo, nell'alta provincia lecchese. Un'area, quella della Valsassina settentrionale, che vive l'incubo alluvione da giugno, quando si ebbe il primo evento.

In questa zona sono state evacuate 80 persone per ragioni di sicurezza, a causa di una grossa frana attivata da precipitazioni veramente abbondantissime.

Stiamo parlando di 265 mm di pioggia in 4 giorni, con punte di oltre 150 in un solo giorno caduti l'altro ieri e altri 100 tra ieri e stanotte (fonte Centro Meteo Lombardo, stazione meteo di Noceno): nonostante le Prealpi abbiano dei cumulati estivi molto alti, questi fenomeni meteo così violenti provocano sempre danni, poiché l'enorme quantità di pioggia che cade in pochissimo tempo scorre molto rapidamente a valle e crea notevoli frane e smottamenti.

Nella località dove si sono avuti maggiori danni, non ci sono stazioni meteo.

Spostandoci di zona, altri danni si sono avuti da un violento nubifragio ieri sera in provincia di Bergamo, con punte di 120 mm ad Almè (fonte CML), ma anche il capoluogo di provincia ha avuto i suoi danni, infatti l'aeroporto di Orio al Serio è interessato dal nubifragio e grandine.

Diversi disagi per i voli aerei: sette di essi sono stati dirottati per ragioni di sicurezza verso altri scali mentre ci sono stati cancellazioni e spostamenti di orari per altri voli in partenza (fonte: l'Eco di Bergamo).

PREVISIONI METEO: la giornata odierna viene data come quella a maggior rischio piogge e temporali per la Lombardia. E' atteso temporale anche su Milano. I fenomeni potrebbero assumere forte intensità, con forti colpi di vento e nuove locali grandinate. E' impossibile prevedere se ci saranno nuovi nubifragi.

Pubblicato da Davide Santini

