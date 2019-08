Meteo per domani, 8 agosto. PEGGIORA al Centro Italia, irrompono TEMPORALI

Un parziale cedimento anticiclonico è all'origine di un nuovo rapido sconquasso meteo. Anche in quest'occasione non mancano fenomeni violenti ed occasioni nubifragi, in quanto spifferi d'aria fresca atlantica contrastano con l'aria più rovente che affluisce verso il Centro-Sud dell'Italia.

Un'attiva perturbazione sta transitando verso il Nord Italia, apportando temporali anche sulle pianure. La nostra Penisola si trova quindi ad essere spaccata in due, con le regioni settentrionali nuovamente ai margini del caldo africano ed esposte in pieno alle correnti instabili atlantiche.

Meteo Centro Sud Italia: WEEKEND nuova ondata di caldo africano

Il fronte instabile, dopo aver colpito il Nord, si estenderà verso sud-est ed è previsto portarsi verso le regioni centrali, con fenomeni comunque meno estremi e organizzati di quelli che in precedenza avranno interessato il Settentrione.

In questo frangente si raggiungerà il picco dell'afflusso di correnti calde sub-tropicali al Sud Italia, con temperature più elevate su Puglia, Sicilia e Sardegna. Vediamo più nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, giovedì 8 agosto.

Meteo sempre più estremo. Seguite le allerte ufficiali scrupolosamente

Il sistema perturbato si localizzerà su parte delle regioni centrali con temporali attesi su Toscana interna, Umbria, Alto Lazio, entroterra marchigiano ed abruzzese. Tra Marche ed alto Abruzzo sono attesi i fenomeni temporaleschi più consistenti, senza escludere locali grandinate.

Un certo miglioramento si avrà al Nord a partire dalle aree di ponente, ma avremo ancora spiccata variabilità sulle Alpi e sul Nord-Est, specie sulla Venezia Giulia ed in Emilia Romagna, con acquazzoni e temporali sparsi più forti sui settori interni romagnoli.

Il tempo resterà invece prevalentemente soleggiato al Sud, con cieli al più velati. Addensamenti temporaneamente più compatti si avranno tra interno molisano, Appennino Campano e Puglia Garganica, con possibili locali scrosci di pioggia.

Il caldo si accentuerà ulteriormente al Sud, con la nuova ondata sahariana che raggiungerà la fase acuta. Le temperature potranno spingersi fino a punte di 40 gradi in Sicilia e Puglia. Un lieve o moderato calo termico è invece atteso al Centro Italia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

