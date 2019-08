Meteo: arrivano nuovi temporali e grandinate, ma non per tutti

L'alta pressione attualmente sul nostro Paese perderà oggi ulteriore energia, lasciando maggior spazio a correnti d'aria più fresca ed instabile di origine atlantica. Le elevate temperature che si registrano nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio, contrastano con l'aria più fresca dando origine a focolai temporaleschi anche piuttosto minacciosi.

Sotto osservazione saranno le regioni del Nord dove già nelle prossime ore si formeranno numerosi temporali dapprima sui rilievi alpini e prealpini, ma in graduale sconfinamento verso le pianure adiacenti. Le regioni maggiormente a rischio saranno il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e un po' tutto il Triveneto. Suggeriamo di prestare molta attenzione ai fenomeni che potranno risultare anche di forte intensità, dunque accompagnati da frequente attività elettrica, forti rovesci, locali nubifragi, grandinate e da intensi colpi di vento.

Siamo in presenza dunque di una situazione potenzialmente pericolosa, che si dovrà seguire ora dopo ora in quanto sarà in una fase di continua evoluzione.

Sul resto del Paese il contesto meteo si manterrà più tranquillo a tratti ben soleggiato. Da segnalare le temperature in deciso aumento al Sud e sulle due Isole Maggiori sotto gli effetti di una temporanea rimonta dell'anticiclone africano.

Giovedì il quadro meteorologico risulterà ancora poco affidabile nella prima parte del giorno quando residue note d'incertezza potranno ancora attardarsi sul Nord Est specialmente sul comparto alpino. Una moderata nuvolosità variabile si registrerà nel corso della giornata anche sulla Liguria e su gran parte delle zone interne del Centro Sud specie sulle dorsali appenniniche. Non sono totalmente da escludere isolati acquazzoni. Per il resto il meteo andrà migliorando grazie un nuovo aumento della pressione. Continuerà a fare tanto caldo sulle Isole Maggiori, al Sud e marginalmente al Centro.

Venerdì, sarà una bella giornata di sole con temperature che potrebbero però perdere qualche grado al Centro Sud, mentre aumenteranno gradualmente al Nord. Sarà il preludio ad una nuova fase di caldo africano che comincerà lentamente ad attivarsi nel corso del Weekend per poi letteralmente esplodere tra domenica e l'inizio della nuova settimana.

Ci aggiorneremo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

