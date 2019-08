Meteo Sardegna: raggiunti i 42° centigradi nell'ondata di caldo dal Sahara

Le condizioni meteo in Sardegna sono influenzate dalle a massa d'aria proveniente dal deserto del Sahara, la colonnina di mercurio ha superato i 38° centigradi in varie città dell'isola, ma è soprattutto in alcune località delle zone interne dove la colonnina di mercurio ha superato la quota di 40° centigradi.

Al momento la temperatura più elevata registrata in Sardegna quest'oggi, ci risulta essere di +42,4°C, nella stazione meteo di Fraigas ubicata nel comune di Ozieri, assai soggetta forti escursioni termiche.

La stagione meteorologica appartiene all'ente idrografico della regione Sardegna (Cedoc).

Alghero 38°C

Olbia-Costa Smeralda 34°C

Cagliari-Elmas 31°C

