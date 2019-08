Meteo sempre più estremo. Seguite le allerte ufficiali scrupolosamente

Non è una vostra o nostra impressione: le condizioni meteo degli ultimi tempi si presentano con intensità decisamente superiore rispetto la norma. Appena stanotte, in Svizzera, una serie di violentissimi temporali ha attraversato i cantoni centro-settentrionali, causando seri problemi nella zona di Zurigo, dove è stato chiuso l'aeroporto e persino bloccata l'attività di una centrale nucleare in un'area antistante.

L'estremizzazione meteo, qualche giorno fa, a causa di un'ondata di calore incredibile, aveva fatto chiudere alcune centrali nucleari in Francia ed in Germania. Abbiamo poi decine di notizie i fenomeni meteorologici estremi che si stanno verificando nel Pianeta, e ancora una volta in Europa. Non è il caso di fare allarmismo, ma avere la consapevolezza che il meteo estremo è una realtà, e che un apparente normale temporale può divenire un pericolo.

VULCANO che emana fulmini: video meteo dal Guatemala

Evitiamo comunque i meteo allarmismi, tuttavia è opportuno seguire scrupolosamente le allerta meteo che vengono diffuse dagli enti preposti, sia quelli in ambito regionale che nazionale.

Le allerte meteo sono emesse con criteri piuttosto accurati, e sono finalizzate non alla lettura per diletto, ma per essere applicate.

Crisi del clima ma al contrario: arriva l'Inverno globale, abbiamo 10 anni di tempo

Nelle prossime 24/48 ore, ci saranno temporali sul Nord Italia, laddove fossero emesse delle allerta meteo, sarà opportuno seguire gli aggiornamenti, e soprattutto tenere conto del livello di allerta.

La scorsa settimana in Lombardia era stata emessa un'allerta arancione, ebbene il sole che splendeva in molte località ha tradito non pochi, che hanno deriso le previsioni meteo che annunciavano l'arrivo di forti temporali che poi ci sono stati, e sovente con caratteristiche di forte intensità. In Valsassina c'è stata persino una situazione di emergenza a causa di un nubifragio potentissimo. Il giorno successivo, violenti temporali si sono abbattuti su molte aree della Lombardia, compresa Milano città, procurando danni e disagi.

METEO, il CALDO tornerà a mostrare i muscoli. Picchi di 40 gradi, ecco dove

In talune circostanze, potrà succedere che seppur vi sia un'allerta meteo, la vostra località non venga interessata da condizioni di particolare maltempo, oppure che non si verificano fenomeni. Ciò non vuol dire che l'allerta era inutile, in quanto viene diffusa per motivi precauzionali ampiamente analizzata dagli esperti, con l'ausilio dei modelli matematici di previsione.

Insomma, tenuto conto che l'allerta meteo è diffusa solo ed esclusivamente da organi ufficiali, e non da privati, i quali possono dare visibilità ai comunicati ufficiali di allerta, quando c'è una situazione di criticità, specialmente in questo periodo dove milioni sono in movimento per le vacanze, sarà opportuno tenerne conto, ciò che siate al mare o in montagna.

I FULMINI: il maggior pericolo dei fenomeni meteo temporaleschi

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Meteo e incendi: c'è quasi sempre la mano dell'uomo

- ANCONA

- AOSTA

Meteo STOP dell'Estate, ultimissime novità

- BARI

- BOLOGNA

Meteo oggi e domani avverso al Nord Italia con temporali violenti

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

CONTRASTI METEO esplosivi sull'ITALIA, tra SUPER CALDO e violenti TEMPORALI

- CATANZARO

- FIRENZE

Centro Meteo Europeo: la FINE dell'ESTATE, ultimissime

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Stefano Ferrari

Inizio Pagina