METEO, il CALDO tornerà a mostrare i muscoli. Picchi di 40 gradi, ecco dove

Un campo anticiclonico è presente sull'Italia ed è responsabile di una fase meteo di caldo estivo. Le temperature tendono di nuovo ad impennarsi, in quanto l'alta pressione si avvale di un crescente contributo d'aria calda d'origine nord-africana.

Questa nuova marcata espansione dell'anticiclone caldo sub-tropicale tende a traghettare masse d'aria roventi sahariane dirette principalmente al Centro-Sud, con massima enfasi sulle due Isole Maggiori. L'Italia sarà però divisa, con le regioni settentrionali abbastanza ai margini del caldo africano.

CONTRASTI METEO esplosivi sull'ITALIA, tra SUPER CALDO e violenti TEMPORALI

Il principale obiettivo di questa nuova ondata di caldo intenso sarà il Meridione, ma le temperature saranno ben sopra la norma anche al Centro-Nord. Questa ondata di calore tuttavia non durerà a lungo ed è prevista quanto smorzarsi, seppur temporaneamente, già da venerdì.

Il clima rovente caratterizzerà quindi principalmente la fase centrale della settimana: mercoledì sarà una giornata di canicola su quasi tutta Italia. Il caldo più intenso è atteso al Meridione e in Sardegna, con punte di 38/39 gradi. Farà caldo anche sulla bassa Padana, con punte di 35 gradi.

Giovedì si toccherà il picco di caldo per il Sud e la Sicilia, con massime che si spingeranno localmente fin sulla soglia dei 40°C in Puglia e sull'isola. In questa fase le temperature perderanno alcuni gradi al Centro Nord, ritornando verso valori più tipici del caldo.

Questo caldo si ridimensionerà ulteriormente venerdì, anche se temperature elevate resisteranno sulle estreme aree ioniche ed in Sicilia. Attenzione, perchè una nuova rimonta d'aria rovente potrebbe concretizzarsi entro il weekend.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia

Pubblicato da Mauro Meloni

