Meteo oggi e domani avverso al Nord Italia con temporali violenti

L'evoluzione meteo prospetta un cambiamento delle condizioni atmosferiche soprattutto per la giornata di mercoledì, quando si potrebbe verificare una situazione favorevole alla genesi di temporali forte intensità sul Nord Italia. I primi violenti temporali compariranno probabilmente già tra il pomeriggio la serata di oggi.

Meteo causa Groenlandia: FREDDO Inverno ed Estate molto CALDA

Il fronte temporalesco che dovrebbe attraversare il Nord Italia, avrà delle similitudini con quello che è transitato lo scorso venerdì, ma non è possibile fare previsioni puntuali sull'entità e localizzazione dei vari temporali che si formeranno. Possiamo solo avere delle stime su dove i fenomeni potrebbero essere di maggiore rilevanza.

Già nella giornata di oggi, violenti temporali potrebbero verificarsi sulla pianura padana occidentale e sulle pianure del nordest. Un marcato rischio forti temporali dovrebbero esservi in Lombardia e nel Veneto, ma anche il Piemonte dovrebbe patire di condizioni temporalesche anche di forte intensità.

CONTRASTI METEO esplosivi sull'ITALIA, tra SUPER CALDO e violenti TEMPORALI

La maggiore criticità si dovrebbe verificare nella nottata di oggi, e poi durante il corso della giornata di mercoledì, con temporali piuttosto violenti su molte aree del Nord Italia, i quali ripercorreranno le stesse aree interessate con altri temporali già oggi.

Una breve fase temporalesca si potrebbe verificare domani sulla parte orientale della Liguria e sull'alta Toscana, mentre il fronte temporalesco, infine potrebbe interessare anche l'Emilia-Romagna e le Marche.

Clima: Luglio 2019 da record, è il più CALDO DI SEMPRE. Battuto il 2016

Come abbiamo sperimentato in varie occasioni durante questa estate, i temporali potrebbero assumere forte intensità, in alcune aree potrebbero essere persistenti e generare nubifragi, non escludendo anche il rischio di dissesto idrogeologico. Il rischio di grandine sarà nuovamente piuttosto innalzato, ma come avviene sovente non è possibile fare previsioni su dove grandinerà.

Insomma, il Nord Italia sarà interessato da una nuova burrasca estiva, molto più intensa rispetto a come dovrebbe succedere in media, in quanto fenomeni atmosferici avvenuti durante questa estate hanno procurato ingentissimi danni in agricoltura, così che in alcune località i raccolti risultano praticamente distrutti soprattutto dalle grandinate e dal forte vento.

Meteo 15 giorni: ROTTURA estiva di FERRAGOSTO

Il forte vento associato ai temporali degli scorsi giorni in varie località ha superato la velocità di 100 km/h, ma in talune i sensori hanno misurato raffiche di vento anche di oltre 150 km/h, procurando danni agli edifici, ed in alcuni casi anche a monumenti e chiese.

La causa di fenomeni atmosferici così intensi ed attribuire alle elevate temperature preesistenti, che innescano marcati contrasti termici con aria fresca in transito in quota.

Meteo per domani, martedì 6 agosto. Inizia ESCALATION DI TEMPORALI al Nord

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo 7 giorni: nuovi TEMPORALI verso il Nord. CALDO FORTE in accentuazione

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Alberto Mancini

Inizio Pagina