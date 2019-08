Meteo per domani, martedì 6 agosto. Inizia ESCALATION DI TEMPORALI al Nord

Siamo dinanzi ad un avvio di settimana caratterizzato da meteo stabile sull'Italia, grazie al temporaneo consolidamento di un campo di alta pressione. La figura anticiclonica è garante di prevalente bel tempo su tutte le regioni, peraltro in questa fase senza caldo eccessivo.

Le temperature sono attese tuttavia in graduale lieve aumento, a partire dalle due Isole Maggiori per via di primi refoli di correnti nord-africane, derivanti da una graduale nuova espansione del nuovo promontorio sub-tropicale.

Tendenza medio verso FORTE ONDATA DI CALDO al Sud e Isole

L'espansione dell'anticiclone caldo avrà diretti effetti, già nell'immediato al Centro-Sud, con il ritorno del caldo per via di flussi d'aria calda sahariana. Sul Nord Italia osserveremo invece un parziale cedimento della pressione.

L'abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico sarà causa di crescenti infiltrazioni d'aria fresca ed instabile sul Settentrione, dove torneranno assolutamente protagonisti i temporali dapprima sulle Alpi e poi anche sulle pianure.

Raggi UV, effetti nocivi e pericolosi: come proteggersi dai RAGGI del SOLE

Vediamo l'evoluzione meteo prevista per domani, martedì 6 agosto. L'ingresso di un primo impulso instabile determinerà nuvolosità in progressivo aumento sulle Alpi, con temporali più organizzati dal pomeriggio soprattutto sui settori centro-occidentali.

Verso sera i rovesci potranno facilmente sconfinare verso le alte pianure del Nord, senza escludere fenomeni intensi soprattutto tra Piemonte, Lombardia ed Alto Veneto. Nulla da segnalare sul resto d'Italia, con cieli in prevalenza privi di nubi significative.

Le temperature inizieranno ad aumentare in modo deciso in Sardegna dove si potranno raggiungere picchi superiori ai 36/37 gradi. Farà caldo anche in Puglia, zone emiliane della Val Padana e interno della Toscana, con punte attorno ai 35 gradi.

Pubblicato da Mauro Meloni

