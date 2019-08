Meteo 7 giorni: nuovi TEMPORALI verso il Nord. CALDO FORTE in accentuazione

METEO SINO ALL'11 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Predomina il meteo stabile in quest'avvio di settimana sull'Italia, grazie al consolidamento di un campo di alta pressione. La figura anticiclonica è garante di prevalente bel tempo su tutte le regioni, ancora senza caldo eccessivo. Le temperature sono attese tuttavia in graduale lieve aumento, a partire dalle due Isole Maggiori per via di primi refoli di correnti nord-africani.

Le figure bariche antagoniste che si fronteggeranno sul comparto europeo saranno ancora le medesime, con una depressione tra Regno Unito e Scandinavia, mentre più a sud prevarrà l'anticiclone afromediterraneo. Crescenti infiltrazioni d'aria più fresca ed instabile torneranno a lambire il Nord Italia fin da martedì, con temporali dalle Alpi verso le pianure a nord del Po.

L'estate proseguirà indisturbata sui binari della stabilità in particolare al Centro-Sud, con temperature che torneranno a salire prepotentemente per via di un afflusso d'aria calda sahariana. Verso metà settimana il picco di calura investirà prima la Sardegna e poi le altre regioni del Sud, con valori che localmente potrebbero toccare anche i 40 gradi.

METEO TURBOLENTO AL NORD CON NUOVI FORTI TEMPORALI

In merito all'instabilità attesa sul Nord Italia, ci attendiamo temporali inizialmente solo su aree alpine, prealpine e pedemontane, ma con primi sconfinamenti dei fenomeni sulle pianure. L'attività temporalesca tenderà poi a divenire più frequente a metà settimana, con pieno coinvolgimento anche della Val Padana per via del transito di un impulso perturbato più consistenti..

Le regioni centrali potranno essere lambite dall'instabilità soprattutto giovedì ma con temporali limitati alle aree interne della dorsale appenninica, mentre sul resto d'Italia prevarrà il grande caldo, in quanto si raggiungerà il picco dell'afflusso di correnti calde sub-tropicali, con temperature più elevate su Sardegna, Sicilia e Puglia.

Nuove infiltrazioni instabili caratterizzeranno anche il meteo degli ultimi giorni della settimana sul Nord Italia, ma con fenomeni più ristretti alle aree alpine e prealpine. Il caldo africano, dopo una momentanea attenuazione, potrebbe ulteriormente intensificarsi tra il weekend e l'inizio della settimana successiva, ancora con obiettivo le regioni centro-meridionali.

METEO MARTEDI' 6 AGOSTO, TEMPORALI SULLE ALPI ED ALTE PIANURE

Nuvolosità in progressivo aumento sulle Alpi, con temporali più organizzati dal pomeriggio soprattutto sui settori centro-occidentali. Verso sera i rovesci potranno facilmente sconfinare verso le alte pianure, senza escludere fenomeni intensi soprattutto tra Piemonte, Lombardia ed Alto Veneto. Nulla da segnalare sul resto d'Italia, con cieli in prevalenza privi di nubi.

METEO META' SETTIMANA PIU' INSTABILE AL NORD E AL CENTRO ITALIA

Fase meteo decisamente più turbolenta fin da mercoledì, con il transito di un nuovo impulso instabile. Già dal mattino rovesci sparsi tra Alpi e Nord-Ovest, poi temporali in estensione alla Val Padana con fenomeni più probabili e intensi a nord del Po. Locali piogge si potranno spingere fin sulla Liguria. Sul resto d'Italia prevarrà il sereno, a parte nubi in aumento sulla Toscana.

Per giovedì il fronte, seppur attenuato, insisterà ancora e si sposterà verso sud-est, coinvolgendo anche parte delle regioni centrali con temporali attesi su Toscana interna, Umbria ed entroterra marchigiano. Un certo miglioramento si avrà al Nord, ma avremo ancora spiccata variabilità sulle Alpi e sul Nord-Est, specie in Emilia Romagna, con acquazzoni sparsi.

NUOVO PICCO DEL CALDO ENTRO GIOVEDI', FINO A 40 GRADI AL SUD

Deciso aumento delle temperature fin da martedì soprattutto sulle due Isole Maggiori, dove si potranno raggiungere picchi superiori ai 36/37 gradi. Gradualmente il caldo crescerà fino ad arrivare ad una nuova fase acuta nella fase centrale della settimana, con la nuova ondata sahariana che colpirà soprattutto il Sud e le due Isole Maggiori.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'instabilità subirà un parziale ridimensionamento sul finire della settimana e così anche il caldo al Meridione, ma solo temporaneamente. Una successiva ondata di caldo intenso potrebbe avvolgere l'Italia tra domenica e l'inizio di settimana. Arriveremo quindi verso Ferragosto con un anticiclone africano intenzionato a mostrare i muscoli su parte d'Italia, ma con infiltrazioni instabili in agguato.

