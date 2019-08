Meteo 7 giorni: tornerà il CALDO intenso, ma in settimana nuove BURRASCHE

METEO SINO AL 10 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Il consolidamento dell'anticiclone riporta meteo stabile sull'Italia, in un contesto climatico decisamente più gradevole. Le correnti africane hanno infatti indietreggiato verso sud, permettendo alle temperature di tornare nella norma anche sull'estremo Sud dell'Italia. E' un ritorno alla normalità solo temporaneo.

Meteo settimana, quanto CALDO farà? Nuova vampata dell'anticiclone africano

La figura anticiclonica sarà garanzia di prevalente bel tempo in avvio di settimana, ancora senza caldo eccessivo. Le temperature sono attese tuttavia in progressivo lieve aumento, a partire dalle due Isole Maggiori. Qui si inizieranno a far sentire i primi refoli delle correnti africane, con i valori termici di nuovo al di sopra della norma.

Nuove infiltrazioni d'aria più fresca ed instabile torneranno a lambire il Nord Italia in particolare da martedì, con meteo che si confermerà favorevole ad ulteriori temporali soprattutto sulle Alpi. Le figure bariche antagoniste che si fronteggeranno sul comparto europeo saranno ancora le medesime. Infiltrazioni atlantiche lambiranno le Alpi, mentre più a sud prevarrà l'anticiclone afromediterraneo.

La vera FINE dell'ESTATE: trend dal Centro Meteo Europeo

METEO ANTICICLONICO E CALDO, ALTRI TEMPORALI FORTI SUL NORD

La nostra Penisola sarà quindi divisa nuovamente in due già nel corso dei primi giorni della settimana. Ci attendiamo temporali inizialmente solo su aree alpine, prealpine e pedemontane. L'estate proseguirà indisturbata sui binari della stabilità in particolare al Centro-Sud, con temperature di nuovo in graduale aumento.

Meteo Ferragosto: la Rottura dell'Estate 2019

L'attività temporalesca tenderà poi a divenire più frequente a metà settimana, con pieno coinvolgimento anche della Val Padana. Le regioni centrali potranno essere lambite dall'instabilità, mentre sul resto d'Italia prevarrà il grande caldo, in quanto si raggiungerà il picco dell'afflusso di correnti calde sub-tropicali, con temperature più elevate su Sardegna e Sicilia.

Il caldo africano, dopo una momentanea attenuazione, potrebbe ulteriormente intensificarsi tra il weekend e l'inizio della settimana successiva, ancora con obiettivo le regioni centro-meridionali. Arriveremo quindi verso Ferragosto con un anticiclone africano intenzionato a mostrare i muscoli su parte d'Italia, ma ancora con infiltrazioni instabili in agguato e pronte a far da guastafeste.

Meteo caldissimo in settimana i 40°C, e anche ben oltre

METEO INIZIO SETTIMANA, QUALCHE TEMPORALE SULLE ALPI

Si prospetta una giornata diffusamente soleggiata, con la nuova settimana che debutterà all'insegna della prevalente stabilità anche sul Nord. Non mancheranno temporali sull'Arco Alpino, sebbene a carattere piuttosto isolato. Solamente sul Nord-Est qualche temporale scivolerà verso le aree prealpine e localmente settori pedemontani.

Oggi domani meteo normale: in settimana i nuovo caldo e burrasche

Sul resto d'Italia prevarrà il sereno, a parte annuvolamenti diurni lungo l'Appennino con qualche possibile scroscio di pioggia, più probabile sull'Abruzzo. L'instabilità diurna tenderà ad accentuarsi martedì, quando i temporali dalle Alpi potranno facilmente sconfinare verso le alte pianure, senza escludere fenomeni intensi.

PIU' CALDO IN SETTIMANA, NUOVO PICCO ENTRO GIOVEDI'

Meteo Ferragosto, ultimissime meteo dicono ROVENTE

Le temperature sono attese di nuovo in graduale progressivo aumento fin da lunedì, soprattutto sulle due Isole Maggiori, dove si potranno raggiungere picchi superiori ai 35 gradi. Sarà comunque un caldo ancora non eccessivo e senza particolare afa. Gradualmente il caldo crescerà, in attesa di un'ondata di caldo dal Nord Africa che entrerà in scena nella parte centrale della settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Una nuova fase meteo turbolenta è attesa a metà settimana, con temporali in estensione alla Val Padana e che potranno lambire parte del Centro Italia. In questa fase i temporali potranno degenerare localmente in nubifragi. Al Sud dominerà invece il caldo africano, atteso al clou giovedì con picchi anche superiori ai 40 gradi soprattutto sulle zone interne delle Isole Maggiori.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina