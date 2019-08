CALDO ESTREMO d'inizio Agosto 2017, fu un'ondata da record senza precedenti

Nessuno può negare che in Italia stiamo vivendo estati dal meteo estremo caratterizzate da ondate di calore sempre più aggressive. Nemmeno quest'anno il caldo sta mancando sull'Italia, ma il peggio è accaduto sull'Ovest Europa dove le ondate di calore sono state più aggressive.

Quella di due anni fa un'ondata di calore indiscutibilmente di proporzioni anomale enormi, senza precedenti, con i numeri a confermarlo per gran parte d'Italia. L'apice assoluto si toccò il 4 agosto 2017 che risultò la giornata più calda del secolo, considerando l'intera rete meteorologica nazionale.

METEO AGOSTO mese del CALDO RECORD. Svariati precedenti negli ultimi anni

La temperatura media sull'Italia arrivò infatti a superare la soglia incredibile dei 29 gradi. Nemmeno nell'agosto 2003 si era mai arrivati a tanto e probabilmente neanche nel luglio 1983. Fu quello il picco di un'ondata di caldo straordinaria che caratterizzò la prima decade d'agosto.

Ecco tutta la serie di record di caldo clamorosi raggiunti in quei giorni, andando in ordine cronologico sulla base di quanto scrivevamo, giorno per giorno, per darvi conto dei numeri di un'ondata di calore davvero straordinaria, sulla base delle sole stazioni meteo ufficiali del Servizio Meteo Nazionale.

Clima infuocato sull'Italia, CALDO RECORD del luglio 2015 peggio del 2003

1°AGOSTO 2017 - In Sardegna si sono addirittura superati i 45 gradi sull'interno del sassarese e su Alghero si sono persino misurati +41.9°C (nuovo record assoluto superiore persino al picco storico di +41.8°C toccato nel luglio 1983). Sfiorato il record storico a Capo Frasca con +41.4°C, contro i +41.6°C dell'agosto 1999.

Il super caldo è esploso anche lungo la Penisola. Sugli scudi è finita Firenze dove si sono raggiunti ben +41.3°C, battendo così il record mensile di agosto del 2003 quando si toccarono i +41.1°C. Resta invece per il momento lontano il primato assoluto dei +42.6°C del luglio 1983 sul capoluogo toscano. Nel Lazio, Guidonia ha raggiunto i 40.8 gradi, valore altissimo che ha solo avvicinato il primato assoluto di +41.4°C registrato nell'agosto 2007. Infine i 40 gradi misurati a Perugia risultano essere il nuovo record assoluto, superiore ai +39.7°C del luglio 1983.

2 AGOSTO 2017 - Sono fioccati record di temperature in serie in questo mercoledì 2 agosto, una giornata che scrive la storia. Nella serie di primati assoluti, spicca il Lazio: a Guidonia nuovo record assoluto con +42.0°C, che batte il primato precedente di +41.4°C del 25 agosto 2007. A Frosinone sono stati misurati ben +42.2°C, dato che sgretola il precedente primato di 41.4°C del 25 agosto 2007. Viterbo ha raggiunto +40.1 gradi, eguagliando il record assoluto misurato nel luglio 2005.

Nuovo record assoluto anche sull'Isola d'Elba-Monte Calamita con +36,8 °C (precedente record di +36,1 °C risalente al 04 agosto 1981). Perugia anche oggi 40 gradi, eguagliato il record di ieri (1° agosto).

I record hanno raggiunto anche la Val Padana: a Ferrara i +41.2°C hanno sgretolato il primato precedente di +40.4°C risalente al luglio 2007. Milano Linate ha registrato +37.8°C, il secondo valore più elevato di sempre dopo i +39.3°C (su cui sussistono dubbi di sovrastima) dell'11 agosto 2003.

Per quanto concerne i soli record di agosto, a Vigna di Valle (Bracciano) raggiunti +38.9°C, battuto così il record mensile +38.8°C dell'08/08/1956. Frontone ha toccato +38.6°C, battendo il precedente record mensile di +37.8 °C del 24/08/2011 e del 04/08/2012. Ad Arezzo i +39.8°C eguagliano il record mensile dell'agosto 1958.

A Campobasso i +37,2 °C stabiliscono il nuovo record mensile (contro il precedente +36,4 °C del 23/08/2000).

AGGIORNAMENTO 3 AGOSTO 2017

Record assoluti del 3 agosto 2017

Perugia Sant'Egidio +41°C, precedente record di 40.0°C del 1° e 2 agosto 2017.

Frosinone +42.8°C, batte il record di +42.2°C stabilito appena ieri, 2 agosto 2017.

Monte Argentario +40.4°C, precedente record di +39,0 °C del 1° agosto 2017.

Frontone +39.8°C, nuovo record assoluto che batte i +39.4°C del 19 luglio 2007.

Isola d'Elba-Monte Calamita +37.2 °C, batte record di +36.8 °C del 02 agosto 2017.

Campobasso +37.4°C, eguaglia il record assoluto del 19 luglio 2007.

Record mensili del 3 agosto 2017

Arezzo +40.4°C, batte il precedente record di agosto di +39.8 °C del 2 agosto 1958.

Vigna di Valle (Bracciano) +39,8 °C, battuto il record di +38,9 °C di ieri, 2 agosto 2017.

Capo Caccia +38,8 °C, precedente record di agosto di +37.8 °C del 03 agosto 1978.

Milano Malpensa +36.5 °C, precedente record mensile di +36.1°C del 23 agosto 2011.

Monte Cimone +24,0°C, eguaglia il record mensile del 05 agosto 2013.

AGGIORNAMENTO 4 AGOSTO 2017, la giornata più calda del secolo

Record assoluti del 4 agosto 2017

Forlì Aeroporto +43,0°C, batte record precedente di 40°C del 29 luglio 1983.

Ferrara +41,4 °C, migliorato il record di +41,2°C del 2 agosto 2017.

Bologna Borgo Panigale +40,1 °C, batte il record di +39,7 °C del 07 agosto 2013.

Perugia Sant'Egidio +41,0°C, stesso record del 3 agosto 2017.

Pescara Aeroporto +41,0 °C, contro il precedente record di +40,8°C del 06 luglio 1950.

Campobasso +38,2°C, precedente record di +37,4 °C del 28/07/1983 e del 03/08/2017.

Capo Frasca +42,0°C, contro il vecchio record di +41.6°C del 10 agosto 1999.

Record mensili del 4 agosto 2017

Ancona Falconara +40,0 °C, batte il record precedente di +39,6 °C del 18 agosto 2003.

Milano Malpensa +36,8 °C, batte il precedente record di +36,5 °C del 03 agosto 2017.

AGGIORNAMENTO 5 AGOSTO 2017

Record assoluti del 5 agosto 2017

Trieste Barcola +38,0 °C, il precedente record era di +37,8°C del 9 agosto 2015.

Campobasso +38.4°C, ritoccato il record stabilito 24 ore prima, di +38,2°C del 4 agosto 2017.

Record mensili del 5 agosto 2017

Udine Rivolto +37,8°C, batte precedente record di +37,0°C del 04-05/08/2003 e 04/08/2017.

Milano Malpensa +36,9 °C, migliorato record d'agosto di +36,8 °C del 04/08/2017.

Decimomannu +42,4 °C, precedente record mensile di +42,2 °C del 26/08/1971.

Gioia del Colle +40,6 °C, precedente record mensile +40,4 °C del 19/8/ 2003 e del 23/08/2007.

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina