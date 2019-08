Meteo 7 giorni: tra SOLE e CALDO, ma in settimana altri violenti TEMPORALI

METEO SINO AL 9 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia ritrova l'anticiclone, dopo il rapido sconquasso meteo che ha causato il transito di un fronte temporalesco di forte intensità sul Nord Italia coadiuvato da aria più fresca in quota. Non sono mancati fenomeni violenti, per via di contrasti termici molto forti rispetto alla rimonta d'aria calda sahariana che ha investito il Sud Italia e le due Isole Maggiori.

La perturbazione temporalesca si è ormai spostata sui Balcani e ha abbandonato l'Italia, dopo gli ultimi strascichi d'instabilità ancora tra Triveneto e versanti adriatici dell'Appennino, con precipitazioni in genere piuttosto localizzate alle aree montuose. Spazio quindi al sole e una domenica da clima ideale per il mare.

L'altra novità del meteo di questo weekend è l'attenuazione del caldo africano al Sud, pur con temperature sempre superiori alla norma. Le correnti roventi sahariane stanno lasciando spazio a flussi meno caldi dai quadranti settentrionali. Il contesto anticiclonico in consolidamento si associa quindi a clima temporaneamente un po' più gradevole.

METEO ANTICICLONICO E CALDO, A META' SETTIMANA ALTRI TEMPORALI

Il campo d'alta pressione si consoliderà ulteriormente in avvio di settimana, nel segno del tempo soleggiato perlomeno su gran parte d'Italia e senza caldo eccessivo. Nuove infiltrazioni d'aria più fresca ed instabile torneranno a lambire il Nord Italia in particolare da martedì, con meteo che si confermerà favorevole ad ulteriori temporali.

Ci attendiamo temporali inizialmente solo su aree alpine, prealpine e pedemontane. L'estate proseguirà indisturbata sui binari della stabilità in particolare al Centro-Sud, con temperature di nuovo in graduale aumento. L'attività temporalesca sulle Alpi tenderà poi a divenire più frequente a metà settimana, con pieno coinvolgimento anche della Val Padana.

Le regioni centrali potranno essere lambite dall'instabilità, mentre sul resto d'Italia prevarrà il grande caldo per una nuova rimonta di correnti calde sub-tropicali, con temperature più elevate su Sardegna e Sicilia. Il caldo africano potrebbe ulteriormente intensificarsi entro il fine settimana, ancora con obiettivo le regioni centro-meridionali.

METEO DOMENICA 4 AGOSTO, BEL TEMPO SALVO ISOLATI ROVESCI

Prevalenza di bel tempo un po' ovunque, a parte nuvolosità temporanea in sviluppo nelle ore più calde diurne su Alpi ed Appennino, con eventuali scrosci di pioggia maggiormente probabili su Dolomiti e rilievi appenninici del tratto tosco-emiliano. Qualche rovescio potrebbe portarsi temporaneamente verso le Prealpi Venete ed aree pedemontane di pianura, prima di dissolversi in serata.

Locali acquazzoni si potranno avere anche in prossimità dei massicci montuosi fra Basse Marche ed Abruzzo, ma anche in Calabria verso il Pollino e a ridosso della Sila. Si tratterà in ogni caso di fenomeni del tutto localizzato, in un quadro generale assolato sulle aree di pianura e soprattutto sui litorali.

METEO INIZIO SETTIMANA, SI PARTE CON ANTICICLONE PROTAGONISTA

Lunedì sarà una giornata diffusamente soleggiata, con la nuova settimana che debutterà all'insegna della prevalente stabilità anche sul Nord. Non mancheranno temporali sull'Arco Alpino, con instabilità diurna che tenderà ad accentuarsi martedì, quando i temporali potranno sconfinare verso le alte pianure.

CLIMA GRADEVOLE, POI PIU' CALDO IN SETTIMANA

La colonnina di mercurio calerà domenica anche all'estremo Sud, con la temporanea attenuazione del caldo africano. Nei primi giorni della settimana avremo caldo senza eccessi, ma con tendenza a nuovo aumento delle temperature a partire dalla Sardegna e dalle aree tirreniche del Centro-Sud, in attesa di un'ondata di caldo dal Nord Africa che entrerà in scena a metà settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

I temporali attesi da martedì tra Alpi e zone pedemontane faranno da preludio ad una nuova fase turbolenta a metà settimana, con temporali in estensione alla Val Padana e che potranno lambire parte del Centro Italia. Al Sud dominerà invece il caldo africano, anche intenso, per l'innalzamento deciso dell'anticiclone nord-africano.

Pubblicato da Mauro Meloni

