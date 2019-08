Il mare freddo di giugno è un ricordo, ora è caldo. Colpa del meteo estremo

Fonte immagine Consorzio Lamma.

Quanto è bello farsi il bagno nel nostro splendido mare? Per gli amanti del genere è una delle azioni più attese e desiderate dell'Estate. Ovviamente tutto deve andare per il verso giusto meteo compreso.

Ecco, diciamo che in questo momento le condizioni meteo non rappresentano più un problema ma se facciamo un passo indietro non è proprio così. C'è chi sceglie di farsi le ferie a giugno, una scelta dettata dalla necessità fisiologica di evitare il caos d'agosto. Ma a giugno, si sa, il mare è spesso un'incognita. Sia perché non sappiamo se il moto ondoso sia clemente, sia perché non sappiamo se la temperatura superficiale sia gradevole.

Tutto dipende da maggio. Se maggio è un mese anticiclonico, magari pure caldo, il bagno a giugno non è certo una tortura. Viceversa diventa tutto più difficile e farsi il bagno a giugno - anche nelle località più calde d'Italia - può diventare realmente spiacevole.

Quest'anno, giusto per non allontanarci troppo, maggio non è stato un mese clemente. E' stato freddo e piovoso, il ché ha avuto non poche ripercussioni sulle temperature superficiali marine. All'epoca, ne siamo certi, vi sarà capitato di leggere approfondimenti che evidenziavano come le temperature fosse inferiori alla norma. Erano talmente al di sotto della norma che difficilmente avremmo ipotizzato di raggiungere i livelli attuali.

Oggi entrare in acqua è piacevole, anche i più freddolosi possono farsi un bel bagno senza particolari problemi. Volete sapere quali sono le temperature attuali? Le più elevate le troviamo sul Canale di Sicilia con ben 26°C, a seguire il Tirreno meridionale e lo Ionio meridionale con 25.9°C. Il Tirreno settentrionale è 25.7°C, il Mare di Sardegna 25.6°C, lo Ionio settentrionale 25.4°C, l'Adriatico centrale 25°C, il Tirreno centrale 24.7°C, l'Adriatico meridionale 24.6°C, il Mar Ligure 24.5°C, il Canale di Sardegna 24.4°C, l'Adriatico settentrionale 24.3°C.

Sembrano differenze minimi, ma tra il Canale di Sicilia e l'Adriatico Settentrionale abbiamo quasi 2°C di differenza. Fidatevi, si fanno sentire.

Pubblicato da Alessandro Arena

Inizio Pagina