METEO AGOSTO mese del CALDO RECORD. Svariati precedenti negli ultimi anni

Siamo dinanzi ad un avvio d'agosto caldo, ma in uno scenario meteo tipico del periodo con la calura più intensa al Sud. Non siamo certo ai livelli della prima parte dell'agosto del 2017, passato alla storia per una fortissima ondata di caldo che ha raggiunto livelli persino superiori a quella dell'agosto del 2003.

Approfondiremo a parte l'evento dell'agosto 2017, ma va detto che anche negli anni precedenti non sono mancate violente ondate di calore nella prima decade agostana, capaci di stabilire dei record in taluni casi battuti però proprio nell'evento di due anni fa.

Partiamo dall'agosto 2012, quando il periodo più caldo estivo si ebbe proprio nella prima decade, con massimi effetti tra Sardegna e Sicilia. In qualche località si toccarono livelli estremi, che rammentano l'agosto 1999 se non l'estate 2007 (l'anno del record di 47°C ad Amendola, nel foggiano).

Il 6 agosto 2012 venne stabilito il record di temperatura media annuale a livello nazionale (+27,2°C) e il respiro sahariano colpì il Sud Sardegna, con Cagliari Elmas che toccò ben +41,8°C, superando di 4 decimi il record mensile stabilito nell'agosto 1999.

Tale estremo fu il secondo in assoluto più elevato dopo i +43.6°C di massima storica del luglio 1983. A Decimomannu +41,6°C non fu un record, ma con temperatura percepita fino a 50 gradi. Due giorni prima Frontone, con +37,8°C, aveva eguagliato il record dell'agosto 2011.

L'inizio agosto del 2013 fu eccezionalmente caldo, il più rovente dopo l'agosto del 2003 per un'ondata africana che era iniziata già dalla terza decade di luglio: la giornata del 6 agosto fu caldissima come temperatura media a livello nazionale, battendo addirittura il 28 luglio.

Quella del 6 agosto 2013 fu la giornata più rovente in assoluto dal 17 luglio 2010 e la più calda in agosto dal 18 agosto 2003, anche se poi nel 2017 si è andati oltre. In molte località si raggiunsero e superarono i 40 gradi, con l'intensa calura che non risparmiò nessuna regione per quanto concerne il Centro-Nord.

Alcuni record furono totalmente sgretolati, fra questi citiamo Monte Argentario in Toscana che, proprio il 6 agosto 2003 con una massima di +38,4°C aveva battuto di 0,6°C il record che apparteneva al 12 agosto 1998.

Ancora, il 7 agosto a Bologna si registrano +39,7°C, un decimo in più del precedente record risalente al 29 luglio 1983 ed al 5 luglio 1999, due decimi in più del record mensile dell'11 agosto 2003. Ad Alghero, con ben +40,4°C, venne invece battuto di 3 decimi il record mensile che era stato fatto il 23 agosto 1994.

Spostandoci all'agosto del 2015, il giorno 7 si toccarono i record assoluti a Capo Mele e Genova. A Capo Mele la temperatura toccò 37°C, superando i 36,8°C dell'agosto 1998. A Genova per la prima volta nella storia si varcò la soglia dei 38°C.

La temperatura di 38,5°C, raggiunta all'aeroporto di Sestri, superò il precedente record cittadino che era stato stabilito nel luglio del 1952 con 37,8°C alla stazione dell'Idroscalo di Sampierdarena. Il precedente record dell'Aeroporto di Sestri era stato di 35,6°C nel luglio 2010. Furono da record anche i 38°C di Albenga.

Record anche al Monte Rosa con 9,1°C, stazione dalla serie storica assai limitata. Passando al Nord-Est, record assoluto eguagliato e nuovo record mensile a Trieste Barcola con 37,6°C, valore già toccato nel luglio 2012.

Il precedente record mensile di 37,2°C a Trieste era stato stabilito nell'agosto 2003. Ronchi dei Legionari riuscì a battere per due giorni di fila il record di agosto, con 37,8°C il 7 agosto, poi con 38°C l'8 agosto. Il precedente record era stato di 37,7°C nell'agosto 1998.

