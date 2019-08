Meteo per domenica, TANTO SOLE sull'Italia. A parte limitatissime eccezioni

Una nuova rimonta anticiclonica caratterizza il meteo del weekend, al seguito del corposo passaggio perturbato responsabile dell'ondata temporalesca di venerdì sul Nord Italia. Ormai la perturbazione si è spostata verso l'area balcanica, anche se permane qualche strascico d'instabilità.

L'avvio di weekend risulta essere quindi caratterizzato da qualche precipitazione sui versanti orientali della Penisola, in un contesto nel quale peraltro l'afflusso di correnti settentrionali favorisce l'attenuazione del gran caldo sulle regioni meridionali.

Meteo Centro-Sud Italia: altro CALDO importante

Le temperature comunque rimarranno ancora ben oltre le medie, specie sulle due Isole Maggiori, pur a fronte di un cedimento della calura. Peraltro il caldo allenterà solo temporaneamente la morsa, in attesa di tornare assoluto protagonista.

Ora l'anticiclone tenderà ulteriormente a spingere da ovest, favorendo meteo diffusamente più stabile su tutte le regioni, anche al Nord Italia così penalizzato dall'instabilità nell'ultimo periodo. Vediamo quindi nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, domenica 4 agosto.

Meteo d'Agosto, Italia contesa fra SUPER CALDO e strappi di TEMPORALI FORTI

La giornata domenicale sarà ovunque soleggiata, a parte nuvolosità temporanea in sviluppo nelle ore più calde diurne su Alpi ed Appennino, con eventuali scrosci di pioggia maggiormente probabili su Dolomiti e Appennino Emiliano.

Qualche rovescio potrebbe portarsi temporaneamente verso le Prealpi Venete ed aree pedemontane di pianura, prima di dissolversi in serata. Locali acquazzoni si potranno avere anche in prossimità dei massicci montuosi fra Basse Marche ed Abruzzo, ma anche in Calabria a ridosso della Sila.

Le temperature risaliranno di qualche grado al Settentrione e sulle regioni centrali, mentre caleranno all'estremo Sud e soprattutto in Sicilia sui settori orientali. Il caldo sarà ovunque sopportabili, con valori perlopiù prossimi alla norma stagionale.

