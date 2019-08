Tendenza meteo Italia: caldo in caduta, forti temporali al Nord

Dopo la fiammata di caldo intenso che sta coinvolgendo il Centro-Sud, il meteo dei prossimi giorni sarà piuttosto vivace e senza calori particolari sul nostro paese.

Meteo estremo in Lombardia, alluvione lampo

Le piogge totali previste nei prossimi 6 giorni sul nostro Paese: accumuli notevoli e temporali frequenti al Nord-Est, più sporadiche sulle pianure e al Centro, quasi totalmente asciutto il Sud.

Rapidi fronti da ovest verso est interesseranno il nostro paese nei prossimi giorni, in particolare tra venerdì e sabato un fronte piuttosto veloce ma organizzato coinvolgerà buona parte del Centro-Nord, con apice al Nord-Est.

Tendenza meteo: caldo in ritirata, possibilità di temporali

Caldo senza eccessi nel lungo termine (in figura, le anomalie previste per l'8 agosto), tipico del periodo per tutti.

Meteo weekend: STOP CALDO AFRICANO al Sud, ma per poco. Le novità

Si ristabilirà già il bel tempo tra sabato e domenica, ma un nuovo fronte è possibile per metà della prossima settimana: la buona notizia è che non sono previste ondate di calore per diversi giorni (a parte un coinvolgimento all'estremo Sud, dove saranno possibili temperature piuttosto elevate), con fronti temporaleschi che di tanto in tanto interesseranno le regioni centro-settentrionali.

Dovrebbe essere questo il meteo tipico delle nostre latitudini, soprattutto al Nord Italia dovrebbero esserci fronti ogni settimana, ma vi sono alcune zone dove ha piovuto abbastanza poco e c'è bisogno di acqua.

Meteo al 13 Agosto, tra CALDO e TEMPORALI più frequenti

Pubblicato da Davide Santini

