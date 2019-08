Tendenza meteo: caldo in ritirata, possibilità di temporali

Dopo il meteo estremo di luglio, con fortissimi calori di altrettanti violenti temporali, i primi giorni di agosto saranno caratterizzati da un clima tipico europeo, con temperature piuttosto alte in sede mediterranea, le quali scenderanno via via che ci si sposterà verso nord.

Flusso zonale tipico delle nostre latitudini per i prossimi giorni, caldo moderato in sede meridionale, fresco e piovoso in sede settentrionale.

Non saranno presenti, infatti, ondate di calore estreme, ma sarà presente il classico flusso zonale per alcuni giorni, ovvero i fronti andranno da ovest verso est e interesseranno l'Europa centrale e quella occidentale, con possibile coinvolgimento di quella meridionale.

Anomalie a 850 hPa per il 6 agosto: assenza di calori intensi su tutto il continente, clima tipico del periodo per tutti.

Questo tipo di meteo dovrebbe essere normale per la nostra Europa, ma negli ultimi decenni ondate di calore africane sempre più forti e frequenti interessano il nostro continente, facendo diventare l'estate sempre più calda e sgradevole.

Pubblicato da Davide Santini

