Meteo per domani, 3 agosto. Residua instabilità con ACQUAZZONI, ecco dove

L'Italia è divisa in due dal punto di vista meteo, con l'anticiclone africano proteso al Centro-Sud dove le temperature raggiungono picchi molto elevati. Le regioni settentrionali sono invece sotto tiro di infiltrazioni d'aria instabile d'origine atlantica.

Un impulso frontale piuttosto attivo sta transitando in queste ore dando ulteriore manforte all'instabilità atmosferica, con un generale peggioramento fino in Val Padana, dove sussistono le condizioni per temporali anche forti, accompagnati anche da episodi di grandine.

Meteo weekend: STOP CALDO AFRICANO al Sud, ma per poco. Le novità

Questi fenomeni intensi deriveranno da robusti contrasti termici, in virtù dell'aria calda sopraggiunta dal Nord Africa verso il bacino centrale del Mediterraneo. La perturbazione temporalesca, dopo lo sconquasso meteo al Nord, si sposterà sui Balcani e lambirà anche parte delle regioni centrali dell'Italia.

Il weekend inizierà quindi ancora con incertezze, soprattutto sulle regioni centrali adriatiche, dove osserveremo qualche precipitazione. Vediamo il dettaglio del meteo previsto nel corso di domani, sabato 3 agosto.

Weekend di grande esodo, il meteo verrà in aiuto

Tornerò a splendere il sole sul Nord Italia, a parte acquazzoni previsti sulle Alpi Orientali, in prossimità dei confini austriaci e sloveni, mentre un po' d'instabilità andrà ad interessare le regioni centrali, con locali rovesci pomeridiani più probabili su aree interne dei versanti adriatici e sul Lazio interno.

Qualche incertezza si avrà anche al Sud, con nubi e locali isolate precipitazioni più probabili sulla dorsale tra Molise e Lucania, fino a sconfinare verso il Golfo di Taranto. Entro sera i fenomeni tenderanno all'esaurimento un po' ovunque.

L'ondata di calore allenterà la morsa, con picchi termici ancora molto elevati solo sulla Sicilia meridionale. Aria meno calda e più asciutta affluirà infatti su gran parte delle regioni del Sud, dove si avrà il ridimensionamento del caldo e soprattutto dell'afa. Il calo termico sarà più netto sui versanti adriatici.

