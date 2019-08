Meteo al 13 Agosto, spesso tanto CALDO ma con intervalli di TEMPORALI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AL 13 AGOSTO

Le ultimissime emissioni dei modelli matematici di previsione ci confermano essenzialmente l'impianto barico generale a livello europeo. Aree cicloniche imperverseranno su gran parte del Vecchio Continente con la sola eccezione del Mediterraneo, dove invece si rintanerà una coriacea Alta Pressione.

Meteo 7 giorni: ondata di TEMPORALI anche forti al Nord, ma weekend di SOLE

In Italia farà spesso caldo, ma non mancheranno degli intervalli rinfrescanti provocati dall'intrusione di aria relativamente fresca proveniente dall'Oceano Atlantico. Attenzione, perché il fresco come consuetudine scalzerà il caldo preesistente e si struttureranno quei contrasti termici forieri di ingenti temporali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Uragani 2019, da oggi in poi si fa sul serio

Ci stiamo avvicinando al primo weekend di Agosto e le condizioni meteo si mantengono estive specialmente al Centro Sud e nelle due Isole Maggiori. Al Nord permangono delle insidie che porteranno ulteriori forti temporali specie venerdì, quando non escludiamo violente grandinate, qualche nubifragio e raffiche di vento.

Poi spazio a un nuovo consolidamento dell'Alta Pressione, che regalerà un bel fine settimana da nord a sud. Le temperature saranno ovunque superiori alle medie di riferimento, anche se il caldo non sarà eccessivo. Le punte termiche più elevate, nelle prossime ore, si registreranno tra Sardegna, Sicilia e regioni meridionali.

Weekend di grande esodo, il meteo verrà in aiuto

VERSO FERRAGOSTO

Le proiezioni ci portano idealmente al periodo di Ferragosto, un percorso tutto sommato caratterizzato dalla permanenza dell'Alta Pressione un po' su tutte le nostre regioni.

Meteo Italia: CALDO AFRICANO, ecco dove le temperature punteranno 40 GRADI

Come detto dovremo prestare attenzione alle tante strutture depressionarie a spasso per l'Europa, in modo particolare dovremo guardare a ovest perché a seconda delle onde più o meno pronunciate delle correnti d'aria registreremo la prevalenza dell'Anticiclone o delle intrusioni d'aria fresca.

Diciamo questo, carte alla mano dovrebbero alternarsi fiammate d'aria calda a fulminee rinfrescate e sarà proprio questa altalena termica a dar luogo a parentesi temporalesche particolarmente incisive. Soprattutto al Nord Italia.

Meteo del primo weekend d'agosto. SOLE o TEMPORALI? Ultimissime

ECCESSI

Le temperature continueranno a mostrarci degli eccessi importanti, eccessi soprattutto verso l'alto e quindi verso il caldo. Non possiamo escludere un'ondata di caldo tra le più intense dell'Estate, se non la più intensa, ma come già successo a luglio e prima ancora a giugno non sembrano esserci i presupposti per ondate di calore persistenti. Questa è sicuramente un'ottima notizia.

Meteo per domani, 2 agosto. Intenso FRONTE TEMPORALESCO al Nord, GRANDINE

IN CONCLUSIONE

L'Estate, a differenza di quel che qualcuno vorrebbe farci credere, non ha la minima intenzione di salutarci. Proseguirà sui binari anticiclonici, pur con qualche piccolo deragliamento. Non ci aspettiamo, almeno per ora, ondate di caldo epocali. Al contrario, potrebbero esserci degli intermezzi d'aria fresca tali da compromettere almeno temporaneamente la stabilità atmosferica.

Meteo con fiammata al Sud, Sardegna e Sicilia: MOLTO CALDO

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

Meteo Nord America: ondata di caldo con record di minima a Montreal

- AOSTA

- BARI

METEO LUNGO termine: rischio TEMPORALI in molte regioni

- BOLOGNA

- CAGLIARI

Dati meteo Luglio: ancora un mese molto caldo

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina