Meteo 7 giorni: raffica di forti TEMPORALI al Nord, Weekend di SOLE ovunque

METEO SINO AL 7 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Il dominio del campo di alta pressione caratterizza il meteo sul bacino del Mediterraneo ed è coadiuvato da una rimonta d'aria calda sahariana che va ad investire le regioni centro-meridionali dell'Italia. Quest'anticiclone sulle regioni settentrionali risulta meno solido, per via pressante disturbo derivante da infiltrazioni d'aria più fresca atlantica.

Un impulso instabile piuttosto attivo è atteso transitare nel corso di venerdì, con un generale peggioramento al Nord Italia dove si creeranno le condizioni per temporali anche forti fin sulle pianure, accompagnati anche da episodi di grandine. Questi fenomeni intensi deriveranno da robusti contrasti termici.

Sempre venerdì, si raggiungerà il culmine della una nuova vampata di caldo africano diretta verso il Sud. In questa fase l'Italia è quindi divisa in due, con il Nord completamente ai margini rispetto all'influenza dell'anticiclone africano e con tempo che si mostra spesso particolarmente instabile, con presenza di temporali.

METEO ANTICICLONICO, NUOVI TEMPORALI IN AGGUATO AL NORD

La perturbazione temporalesca, attesa transitare venerdì al Nord, si sposterà sui Balcani e lambirà anche il medio versante adriatico, dove osserveremo qualche precipitazione in avvio di weekend. Il fine settimana vedrà nel contempo allentarsi il caldo africano al Centro-Sud, ma con temperature che comunque rimarranno ben oltre le medie, specie tra il Centro-Sud e le Isole Maggiori.

Le correnti roventi sahariane retrocederanno verso sud lasciando spazio a flussi meno caldi dai quadranti settentrionali. Il contesto anticiclonico dovrebbe poi garantire una domenica ovunque soleggiata e senza caldo eccessivo. Così sarà anche in avvio di settimana, nel segno del tempo stabile perlomeno su gran parte d'Italia.

Nuove infiltrazioni d'aria più fresca ed instabile torneranno a penalizzare il Nord Italia in particolare da martedì, con meteo che si confermerà favorevole ad ulteriori temporali. L'attività temporalesca tenderà poi a divenire più frequente a metà settimana, con pieno coinvolgimento anche della Val Padana.

METEO VENERDI' 2 TURBOLENTO SUL NORD ITALIA, RISCHIO NUBIFRAGI

Tempo instabile su parte del Nord fin dal mattino, con temporali diffusi tra Piemonte ed Alta Lombardia, in rapida propagazione al Triveneto dove diverranno intensi tra pomeriggio e sera specie su aree prealpine e pianure settentrionali. Non mancheranno colpi di vento e locali violente grandinate. In serata peggiora anche sull'Emilia Romagna, specie sui settori orientali.

Le condizioni saranno prevalentemente soleggiate sul resto d'Italia, a parte nuvolaglia in prevalenza stratiforme, più organizzata tra Sardegna e regioni centrali senza escludere locali piovaschi. Qualche temporale pomeridiano è atteso su aree interne di Marche ed Abruzzo, con ulteriore peggioramento serale quando gli acquazzoni si propagheranno anche verso le coste.

METEO WEEKEND CON STRASCICHI INSTABILI, IN ATTENUAZIONE

Per sabato avremo molto più sole sul Nord Italia, a parte acquazzoni previsti sulle Alpi Orientali, in prossimità dei confini austriaci e sloveni, mentre un po' d'instabilità andrà ad interessare le regioni centrali, con locali rovesci pomeridiani più probabili su aree interne dei versanti adriatici e sul Lazio interno.

Qualche incertezza si avrà anche al Sud, con nubi e locali isolate precipitazioni più probabili sulla dorsale tra Molise e Lucania, fino a sconfinare verso il Golfo di Taranto. La giornata domenicale sarà ovunque soleggiata, a parte nuvolosità temporanea in sviluppo su Alpi ed Appennino, con eventuali scrosci di pioggia su Dolomiti e Appennino Emiliano.

CALDO IN LIEVE ATTENUAZIONE NEL WEEKEND

Il picco della fiammata sahariana si toccherà venerdì sarà più forte tra le Isole Maggiori e il Sud, con valori massimi localmente sopra i 40 gradi in Sicilia. Nel weekend osserveremo un calo termico, tuttavia modesto, con caldo che persisterà ancora abbastanza accentuato soprattutto in Sardegna e Sicilia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Al Nord Italia ci sarà una momentanea fase di maggiore stabilità, in attesa di nuovi temporali entro martedì, quando sopraggiungeranno nuove infiltrazioni instabili atlantiche. Sarà questo il preludio ad una nuova fase turbolenta a metà settimana, con temporali più diffusi al Settentrione e che potranno lambire parte del Centro Italia.

