Meteo del primo weekend d'agosto. SOLE o TEMPORALI? Ultimissime

In Italia il meteo non è completamente dominato dall'anticiclone, che va peraltro assumendo nuovamente caratteristiche sub-tropicali. Le regioni settentrionali stanno risentendo più da vicino dell'influenza di correnti atlantiche.

L'attuale scenario sinottico in Europa vede infatti vivaci flussi perturbati in transito alle medie-alte latitudini continentali, a fronte invece di un forte anticiclone sull'Europa Mediterranea. Tale contesto si traduce nell'afflusso di correnti instabili oceaniche fin sul Nord Italia.

Meteo con fiammata al Sud, Sardegna e Sicilia: MOLTO CALDO

In questo frangente una saccatura più pronunciata si appresta a transitare sul Settentrione d'Italia, portando un peggioramento meteo più marcato a suon di temporali anche di forte intensità, con anche associato un netto calo termico.

Allo stesso tempo, invece il Sud vedrà il temporaneo richiamo dell'anticiclone africano che porterà tempo stabile e un sensibile rialzo termico. Proprio venerdì è atteso il culmine di questa calura, con temperature molto alte in alcune zone del Sud Italia.

Su e giù, meteo da capogiro in Agosto

La successiva evoluzione meteo del weekend sembra promettere un contesto decisamente migliore. Il residuo della perturbazione in azione venerdì permarrà parzialmente sabato, ma via via in modo sempre più affievolito.

Nella giornata domenicale una più evidente rimonta anticiclonica sarà garantire di sole e meteo piuttosto stabile su tutta l'Italia. Il weekend, oltre al bel tempo, dovrebbe vedere stemperarsi la calura anche all'estremo Sud Italia.

