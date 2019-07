Fenomeni meteo violenti, temporali e forti grandinate in Alta Lombardia

CRONACHE METEO: una serie di forti temporali hanno colpito l'alta Lombardia durante la mattina del 31 Luglio, accompagnati da notevoli fulminazioni ma anche da intense grandinate.

I temporali sono stati scatenati da infiltrazioni di aria fredda atlantica, che sono passati a nord delle Alpi sfiorando anche il versante sud della catena montuosa, tanto che poi, nel pomeriggio, altre violente manifestazioni si sono verificate in Trentino Alto Adige e nel Veneto, altre regioni particolarmente esposte agli ingressi dell'aria fredda nel periodo estivo.

In alta Lombardia si sono verificati accumuli anche di 60-70 mm, con sconfinamenti oltre i 100 mm in provincia di Sondrio.

Un nuovo violento nubifragio ha interessato la parte centro settentrionale della Valsassina, in provincia di Lecco, le stesse aree dove a fine giugno si ebbe una disastrosa alluvione lampo. In vari centri abitati si sono avuti allagamenti e smottamenti di terreno. Per fortuna il temporale è stato meno persistente del precedente.

Ma è nel Comasco che si sono verificate la grandinate più intense, le immagini seguenti riguardano la grandine caduta nella località di Magreglio, Como.

Allagamenti e straripamenti di torrenti sono avvenuti in Valsassina

