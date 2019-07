Meteo 7 giorni: ANTICICLONE africano, nuovi TEMPORALI verso Nord

METEO SINO AL 5 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Torna a prevalere il meteo stabile sull'Italia, grazie all'anticiclone in consolidamento sull'Europa Centro-Meridionale e sul Mediterraneo Centrale, con temperature in risalita, ma per il momento ancora abbastanza gradevoli e senza caldo eccessivo. Al momento non abbiamo ancora a fare con l'anticiclone di matrice nord-africana.

Tuttavia, già da mercoledì l'anticiclone tornerà ad avvalersi di una componente subtropicale, con aria calda che verrà di nuovo convogliata verso il nostro Paese. Il promontorio anticiclonico afromediterraneo questa volta non risalirà troppo a nord e sarà anzi diretto al Centro-Sud d'Italia. Le regioni settentrionali risentiranno invece più da vicino dell'influenza di correnti atlantiche.

Nella fase centrale della settimana ci attendiamo quindi una nuova vampata di caldo africano, stavolta diretta al Centro-Sud, in conseguenza di un affondo ciclonico a ridosso della Penisola Iberica. L'Italia sarà però un po' divisa con maggiore attività temporalesca al Nord Italia, specie su aree alpine, prealpine ma localmente in sconfinamento anche in Pianura Padana.

METEO CON INSIDIE TEMPORALESCHE AL NORD E ANTICICLONE ALTROVE

Agosto esordirà quindi all'insegna del meteo stabile e caldo su gran parte d'Italia, con l'estate che tornerà in piena forma. Il Nord starà un po' ai margini del dominio dell'anticiclone africano, con tempo che si mostrerà a tratto più instabile e temporali che a tratti probabilmente colpiranno anche le aree pianeggianti.

Sul resto d'Italia si vedranno solo isolati acquazzoni in Appennino. Il predominio dell'anticiclone africano dovrebbe mantenersi prevalente per il resto della settimana sul Mediterraneo Centro-Meridionale, con caldo in ulteriore accentuazione tra il Sud e le due Isole Maggiori sino a venerdì, dove si potranno toccare punte anche superiori ai 40 gradi.

Nel weekend potrebbe seguire un lieve calo termico, per l'afflusso di correnti meno calde dai quadranti settentrionali. Ulteriori infiltrazioni d'aria più fresca ed instabile continueranno a penalizzare il Nord Italia tra domenica ed inizio settimana, con meteo che si confermerà caratterizzato da spiccata variabilità.

METEO PER OGGI MERCOLEDI' 31 LUGLIO, TEMPORALI PIU' PRESENTI AL NORD

Come detto l'alta pressione rinforzerà al Centro-Sud e ciò comporterà meteo decisamente più stabile con la scomparsa dei temporali anche dall'Appennino se non qualche episodio del tutto isolato. Il Nord Italia risentirà di nuove infiltrazioni instabili oceaniche con temporali in sviluppo dapprima sulle Alpi, poi in estensione localmente anche sulle alte pianure fra est Lombardia e Triveneto.

METEO INIZIO AGOSTO, AL NORD ITALIA ANCORA NUOVI TEMPORALI

Non ci saranno particolari novità nella giornata di giovedì, con ancora temporali al Nord dapprima su aree alpine e prealpine, in successivo sconfinamento verso sera alle pianure. Maggiormente probabile il coinvolgimento delle aree di pianura a nord del Po, anche se qualche rovescio potrebbe sfondare fin sull'Emilia.

Generali condizioni di tempo assolato, per l'intera giornata, sul resto d'Italia a parte addensamenti sulla dorsale settentrionale appenninica. Venerdì arriverà un impulso instabile più attivo sul Nord Italia, che porterà a temporali ancora più intensi tra Lombardia e Triveneto, con anche colpi di vento e locali grandinate.

ONDATA DI CALDO VERSO IL CENTRO-SUD

Da metà settimana il caldo tornerà ad intensificarsi, sotto l'espansione dell'anticiclone africano diretto sulle regioni centro-meridionali. Sul Nord Italia le temperature invece non risaliranno più di tanto, a causa dei disturbi legati alle umide correnti atlantiche. Il caldo sarà più forte tra le Isole Maggiori e il Sud, con possibili picchi sopra i 40 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

All'inizio della prossima settimana avremo ancora l'anticiclone africano ben proteso al Sud, anche se con caldo lievemente meno intenso e meno afoso. Al Nord Italia ci sarà ancora qualche insidia instabile, che si tradurrà sempre in temporali ad evoluzione diurna, localmente anche sulle pianure. A tratti qualche temporale potrà spingersi fin sulle regioni centrali, con temperature in lieve calo.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

