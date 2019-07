METEO con CALDO dal SAHARA. Impennata temperature, picchi fino a 40 GRADI

Sta tornando il caldo, ma non tutta Italia sarà alle prese con meteo rovente. L'anticiclone, in consolidamento sul Mediterraneo, tende di nuovo ad avvalersi di una componente subtropicale, con aria calda che verrà di nuovo convogliata verso il nostro Paese.

Il promontorio anticiclonico afromediterraneo questa volta non risalirà troppo a nord e sarà anzi diretto principalmente al Centro-Sud d'Italia. Le regioni settentrionali risentiranno invece più da vicino dell'influenza di correnti atlantiche, con temporali sempre più presente anche in pianura.

Meteo molto caldo al Sud. Novità per il Nord Italia

In tal modo l'Italia risulterà sostanzialmente divisa in due. Va però posto risalto al caldo diretto verso le regioni meridionali, in quanto aria molto calda d'origine sahariana punterà prima le Isole Maggiori e poi il resto del Sud.

Questa fiammata africana favorirà un forte rialzo delle temperature. Già da giovedì clima infuocato in Sardegna, con primi picchi di 40 gradi sulle pianure interne dell'isola, specie versanti occidentali per effetto dello scirocco.

Meteo inizio agosto, arriva ondata di FORTI TEMPORALI. Al Sud sarà CANICOLA

La forte ondata di calore venerdì raggiungerà il picco invece in Sicilia, con temperature che toccheranno anche picchi di 41-42 gradi su vallate e pianure interne del nisseno, Piana di Catania ed alto siracusano, tutte zone che verranno arroventate in questo frangente dal libeccio.

Il caldo sarà intenso anche sul resto del Sud, ma non si dovrebbe andare oltre i 37/38 gradi attesi in Calabria, sul materano e sull'entroterra pugliese. Da sabato l'ondata di calore allenterà la morsa, con picchi termici ancora molto elevati solo sulla Sicilia meridionale.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina