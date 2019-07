Meteo all'11 Agosto: TEMPERATURE sali e scendi, molto CALDO e BURRASCHE estive

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO ALL'11 AGOSTO

Giungono autorevoli conferme su quel trend meteo climatico che stiamo tracciando da giorni, conferme ovviamente prodotte dai modelli matematici di previsione nei quali emerge chiaramente una variabilità atmosferica continentale estremamente interessante.

Meteo 7 giorni: ANTICICLONE africano, nuovi TEMPORALI verso Nord

L'Europa sarà colpita da una serie di strutture cicloniche che non consentiranno alcuna rimonta anticiclonica. Anticiclone che quindi sarà costretto a rimanere sul Mediterraneo, letteralmente arroccato sui nostri mari ed è per questo che non mancherà occasione per nuovi strappi di caldo africano.

Attenzione, perché oltre al caldo potrebbero proseguire gli intervalli rinfrescanti con conseguenti sbalzi di temperatura e a quel punto ci si potrebbe aspettare dei break temporaleschi importanti. Soprattutto nelle regioni del Nord Italia.

Meteo inizio agosto, arriva ondata di FORTI TEMPORALI. Al Sud sarà CANICOLA

IL METEO A BREVE TERMINE

Dopo aver attraversato un break stagionale degno di tal nome, ovvero capace di dar luogo a violente precipitazioni e ad un crollo delle temperature, ecco nuovamente l'Alta Pressione.

METEO è un'emergenza, tra allerte, avvisi con disagi e danni

Alta Pressione che verrà ancora una volta dal nord Africa, si tratterà di un promontorio mobile che andrà a consolidarsi al Centro Sud e in modo particolare tra le due Isole Maggiori.

Come consuetudine abbiamo dato un'occhiata alle proiezioni termiche e abbiamo la conferma di un'ondata di caldo piuttosto cattiva specie tra Sardegna e Sicilia, laddove i termometri potrebbero superare abbondantemente 40°C. Al Nord, invece, confermiamo condizioni climatiche relativamente più gradevoli ovvero farà caldo ma senza particolari eccessi.

Ma che meteo é? Più caldo in Norvegia che in Egitto

AGOSTO VARIABILE

E' giusto definirlo tale? Se dovesse prevalere l'Alta Pressione o se dovessimo limitare l'analisi alla sola Italia allora no, non lo sarebbe.

Meteo prossima settimana, rischio altri violenti temporali

Invece diciamo che se prendiamo in considerazione lo schema barico continentale lo sarà eccome e non potrebbe essere altrimenti vista la presenza di tante depressioni a spasso per l'Europa. Poi ovviamente dovremo capire quali potranno essere le conseguenze in Italia, ma come scritto in apertura i modelli matematici di previsione suggeriscono comunque delle influenze.

Influenze traducibili in ingressi d'aria fresca all'interno del muro anticiclonico, il ché come sappiamo non potrà far altro che innescare violenti temporali.

NAO: tornerà negativa, conseguenze sul meteo di Agosto

ECCESSI

Per questo motivo agosto potrebbe essere il mese degli eccessi, eccessi che potrebbero tradursi in notevoli picchi di caldo africano e in precipitazioni temporalesche particolarmente forti. Diciamo che non ci si dovrebbe discostare troppo da quanto già accaduto nel mese di giugno e in questo mese di luglio.

Meteo Alaska, la stagione più calda di sempre

IN CONCLUSIONE

Estate che dovrebbe proseguire senza particolari problemi ma attenzione, come avrete capito saremo sempre in bilico tra un consistente dominio anticiclonico e una crisi stagionale rilevante. Magari non definitiva, ci mancherebbe, ma rilevante.

Meteo ai tropici, uragano Erik verso le Isole Hawaii

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

Meteo di vera Estate è finita? Il caldo, il sole in attesa della Burrasca

- AOSTA

- BARI

Burrasca polare in Russia europea: meteo estremo

- BOLOGNA

- CAGLIARI

Raro ciclone estivo: è meteo estremo

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

Meteo 7 giorni: gran CALDO al Sud. TEMPORALI intermittenti al Nord. Estate diversa?

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina