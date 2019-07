METEO per il 31 luglio. Più INSTABILE al Nord, ma CALDO altrove

Il tentativo di spallata all'estate non è andato in porto ed il meteo si è ormai completamente rimesso sui giusti binari grazie all'anticiclone che si è tornato a rafforzare sull'Europa Centro-Meridionale e sul Mediterraneo Centrale.

Si tratta però di un anticiclone ancora poco solido, disturbato da residue interferenze d'aria fresca in quota, e quindi non manca lo spazio per locali temporali, ma in genere limitati ai settori montuosi e alle ore più calde diurne.

METEO, ritorna il caldo. Aumento temperature, ecco dove saliranno di più

Ora gradualmente l'anticiclone tornerà ad avvalersi di una componente subtropicale, con aria calda che verrà di nuovo convogliata verso il nostro Paese. Il promontorio anticiclonico afromediterraneo questa volta non risalirà troppo a nord e sarà anzi diretto al Centro-Sud d'Italia.

Le regioni settentrionali risentiranno invece più da vicino di correnti atlantiche, che trasporteranno qualche modesto impulso d'instabilità. Andiamo quindi verso condizioni meteo che vedranno un'Italia divisa, tra il caldo in aumento al Centro-Sud e temporali a tratti presenti al Nord.

Meteo settimana, ci risiamo: CANICOLA africana in molte regioni

Vediamo il dettaglio del meteo previsto per domani, mercoledì 31 luglio. Come detto l'alta pressione rinforzerà al Centro-Sud e ciò comporterà meteo decisamente più stabile con la scomparsa dei temporali anche dall'Appennino se non qualche episodio del tutto isolato.

Il Nord Italia risentirà di nuove infiltrazioni instabili oceaniche con temporali in sviluppo dapprima sulle Alpi, poi in estensione localmente anche sulle alte pianure fra est Lombardia e Triveneto. Le temperature risaliranno su tutto il Centro-Sud, con primi picchi superiori ai 35 gradi in Sardegna.

