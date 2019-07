Meteo 7 giorni: torna ANTICICLONE, CALDO al Sud. TEMPORALI a tratti al Nord

METEO SINO AL 4 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Esaurito il maltempo del weekend, il meteo si è ormai rimesso rapidamente in carreggiata con caratteristiche pienamente estive grazie all'anticiclone che torna a rinforzare sull'Europa Centro-Meridionale e sul Mediterraneo Centrale. La depressione responsabile del meteo perturbato del weekend si allontana dai Balcani verso il Mar Nero.

Lo scenario meteo si fa quindi più stabile, grazie al consolidamento del campo di alta pressione, con temperature in risalita, ma per il momento gradevoli e senza caldo eccessivo, non trattandosi per il momento dell'anticiclone africano. Non sarà subito troppo forte l'alta pressione e quindi avremo spazio per locali temporali, ma in genere limitata ai settori montuosi e alle ore più calde diurne.

Da metà settimana è da valutare l'insidia connessa ad infiltrazioni d'aria fresca atlantica, con maggiore attività temporalesca al Nord Italia, più probabili su aree alpine, prealpine ma localmente in sconfinamento anche in Pianura Padana. Sul resto d'Italia ci sarà invece meteo più stabile e con caldo estivo in aumento.

METEO SECONDA PARTE DI SETTIMANA, INSIDIE AL NORD

Nella fase centrale della settimana ci attendiamo è una nuova vampata di caldo africano, stavolta diretta al Centro-Sud, in conseguenza di un affondo ciclonico a ridosso della Penisola Iberica. Agosto quindi inizierà piuttosto caldo e stabile su gran parte d'Italia, con l'estate che tornerà in piena forma.

L'Italia sarà però un po' divisa, con il Nord ai margini del dominio dell'anticiclone africano. Correnti più instabili atlantiche lambiranno a tratti il Nord, determinando una fase più instabile, con temporali che a tratti probabilmente colpiranno anche le aree pianeggianti. Sul resto d'Italia si vedranno solo isolati acquazzoni in Appennino.

Il predominio dell'anticiclone africano dovrebbe mantenersi prevalente per il resto della settimana sul Mediterraneo Centro-Meridionale, con caldo in ulteriore accentuazione tra il Sud e le due Isole Maggiori sino a venerdì, dove si potranno toccare punte di 40 gradi. Nel weekend potrebbe seguire un lieve calo termico, per l'afflusso di correnti meno calde dai quadranti settentrionali.

METEO MARTEDI' 30 LUGLIO, TEMPORALI SUI MONTI

Il tempo tornerà prevalentemente soleggiato, con l'anticiclone tornerà ad abbracciare l'Italia in modo deciso. Ci sarà quindi occasione per instabilità ad evoluzione diurna, con temporali lungo l'Arco Alpino e la dorsale appenninica. I rovesci potranno risultare più intensi su Alpi e Prealpi orientali, con probabili sconfinamenti verso parte delle pianure del Triveneto.

METEO DI META' SETTIMANA, AUMENTA L'INSTABILITA' AL NORD

Per mercoledì l'alta pressione rinforzerà al Centro-Sud e ciò comporterà meteo decisamente più stabile con la scomparsa dei temporali anche dall'Appennino se non qualche episodio del tutto isolato. Il Nord Italia risentirà di nuove infiltrazioni instabili oceaniche con temporali localmente anche sulle alte pianure fra est Lombardia e Triveneto.

Giovedì non ci saranno particolari novità, con ancora temporali al Nord dapprima su aree alpine e prealpine, in successivo sconfinamento alle pianure. Maggiormente probabile il coinvolgimento delle aree di pianura a nord del Po. Generali condizioni di tempo assolato, per l'intera giornata, sul resto d'Italia.

CALDO IN AUMENTO, MA SENZA ECCESSI

Un ulteriore graduale rialzo delle temperature coinvolgerà tutta Italia grazie al ritorno del tempo soleggiato, ma sarà poi da metà settimana che il caldo potrebbe tornare pienamente in auge, sotto l'espansione dell'anticiclone africano diretto sulle regioni centro-meridionali. Il caldo più intenso dovrebbe colpire le Isole e il Sud, zone comunque soggette in questo periodo alle ondate africane.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'evoluzione per il weekend vedrà ancora l'anticiclone africano ben proteso al Sud, anche se con caldo lievemente meno intenso e meno afoso per l'inserimento di correnti settentrionali. Al Nord Italia ci sarà ancora qualche insidia instabile, che si tradurrà sempre in temporali ad evoluzione diurna, localmente anche sulle pianure.

