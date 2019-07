METEO settimana: ITALIA divisa in due tra caldo rovente e temporali

Situazione ed evoluzione: una burrasca estiva ha imperversato nel fine settimana sull'Italia, come se non così definire il guasto di piena Estate? Non è stata la Rottura dell'Estate, abbiamo avuto l'ennesima manifestazione di meteo estremo in cui il maltempo generato da una perturbazione ha causato ingenti danni e di nuovo anche vittime.

Questi aspetti dovrebbero farci riflettere, non poco su come affrontare i periodi di maltempo. Non facciamo allarmismi, ma è necessaria una prevenzione più meticolosa da parte di tutti noi cittadini, in quanto le allerte meteo della Protezione Civile sono state diffuse preventivamente.

Meteo verso il 10 Agosto tra CALDO e insidioso MALTEMPO

Insomma, il lunedì inizia con un miglioramento nei settori centro orientali italiani ed il Centro che hanno visto, soprattutto domenica, molti temporali. La giornata odierna dovrebbe essere soleggiata nella parte di occidente d'Italia, dove il tempo è già migliorato domenica, mentre nel settore adriatico e le Venezie si potrebbero avere residui annuvolamenti, con qualche temporale occasionale, ma la tendenza sarà al miglioramento.

La temperatura massima è attesa in aumento in tutto il Centro, il Nord e la Sardegna, sarà abbastanza stazionaria al Centro Sud e la Sicilia. La fase di criticità meteo più acuta è terminata, ben presto ne avremo delle novità.

Meteo sino al 3 Agosto: residui temporali, poi CALDO AFRICANO

In settimana, nuove masse d'aria nord africana si metteranno in moto verso nord, investiranno la Sardegna, la Sicilia ed il Centro Sud, dove si potrebbe manifestare una nuova ondata di calore. Le ultime proiezioni dei centri di calcolo meteo ne danno probabilità nella seconda parte della settimana.

Da metà settimana, nuovi impulsi di aria umida provenienti dall'Atlantico, punteranno verso le regioni del Nord Italia, presentandosi più attive nella parte alpina e prealpina, con possibilità di temporali pomeridiani localmente intensi.

METEO, folle saliscendi temperature. Da lunedì torna il CALDO, ma senza afa

In una visione d'insieme il meteo italiano sarà estivo, con temperature nella norma al Nord Italia, più elevate della media, come non di raro succede nel culmine dell'Estate, al Centro Sud, anche se per questa parte del Paese, c'è il rischio di una potente ondata di caldo. Riguardo l'entità dell'ondata di calore che si porterà al Centro Sud, lo vedremo nei prossimi appuntamenti, in quanto non è definibile nel dettaglio.

Ora come ora, lo scenario più probabile è quello di avere un meteo estivo abbastanza piacevole al Nord, tendenzialmente al caldo, forse molto caldo, al Centro Sud. Concludendo, se la precedente ondata di calore ha interessato il Centro Nord, la prossima dovrebbe avere come obiettivo aree che più di frequente ne dovrebbero patire d'Estate, quelle del Centro Sud e la Sicilia. Qui sono detenuti ad oggi i record storici di più elevate temperature in Italia.

Previsioni meteo Italia: settimana estiva, caldo meno aggressivo

Avremo perciò per buona parte della settimana, l'Italia sostanzialmente divisa in due, anche perché nel Nord Italia, il finire di settimana potrebbe vedere un'accentuazione dei temporali.

A più tardi, con nuovi aggiornamenti.

Meteo estivo: aree a rischio caldo estremo

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Federico De Michelis

Inizio Pagina