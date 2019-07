Meteo 15 giorni, verso il 10 Agosto tra CALDO e insidioso MALTEMPO

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO VERSO IL 10 AGOSTO

Siamo ormai alle porte d'agosto e l'Estate è nel pieno della maturità stagionale. Le condizioni meteo climatiche sono pesantemente condizionate da un'Alta Pressione d'Africa quanto mai invasiva ed anche nella prima settimana del prossimo mese si corre seriamente il rischio di dover parlare di caldo esagerato.

Secondo i modelli matematici di previsione avverrà un cospicuo cambiamento della circolazione atmosferica europea. A nord delle Alpi si affermeranno con decisione strutture depressionarie di varia natura, capaci di relegare la struttura anticiclonica subtropicale nel centro del Mediterraneo.

Questa per noi non è certo una buona notizia, pare infatti che sia destinata a provocare un'altra violenta ondata di caldo su Isole Maggiori, Sud e parte del Centro Italia.

IL BREVE TERMINE

Nel frattempo stiamo affrontando il passaggio di una perturbazione che ovviamente sta condizionando il primo grande esodo per le vacanze estive. Perturbazione proveniente dall'Atlantico, i cui effetti in termini di precipitazioni di percepiranno maggiormente al Centro Nord laddove non mancano fenomeni localmente violenti.

Sotto il profilo delle temperature la ventilazione sostenuta occidentale sta facilitando un crollo termico diffuso. Temperature che in un batter d'occhio si stanno dirigendo su valori più consoni al periodo, addirittura al di sotto delle medie in alcune zone d'Italia.

ANTICICLONE TROPPO FORTE

Riprendendo il discorso affrontato precedentemente, ovvero l'Alta Pressione costretta sul Mediterraneo centrale, possiamo aggiungere che proverà a rimanere ostinatamente arroccata tra la Penisola Iberica e le nostre regioni.

Il fatto che la circolazione atlantica vada a lambire le regioni settentrionali lo si può considerare da un lato una buona notizia, dall'altro lato una pessima notizia. Per quale motivo? Semplice, perché potrebbe determinare lo schiacciamento dell'Alta Pressione, costringendola a minimi spostamenti e quindi a una permanenza non certo invitante sul nostro Paese.

ATTENZIONE ALLE POSSIBILI SORPRESE

Possiamo però dirvi che sulla circolazione atlantica andrà posizionato l'obbiettivo, in quanto potrebbe comunque riservarci delle sorprese. Di che tipo?

Secondo alcuni modelli matematici di previsione potrebbe riuscire a scalfire la resistenza dell'Alta Pressione penetrando sui nostri mari. Ecco che a quel punto potrebbero realizzarsi le condizioni ideali per dei peggioramenti veramente violenti, peggioramento associati a temporali grandinigeni e quant'altro.

Per il momento il trend evolutivo sembra procedere in direzione di quelle proiezioni mensili che vorrebbero un mese di agosto all'insegna dell'alternanza tra strappi di gran caldo e improvvisi break rinfrescanti.

IN CONCLUSIONE

Tutto lascia presagire una prosecuzione dell'Estate degna di tal nome e smentisce totalmente chi, non si sa per quale motivo, vorrebbe far già passare la stagione come al capolinea.

RAMMENTIAMO SEMPRE CHE IL METEO LUNGO TERMINE

Il meteo lungo termine necessiterà di avere conferma nelle prossime edizioni, in particolare, con il nostro bollettino meteo a 7 giorni.

SIAMO PROSSIMI AL CAMBIO DI STAGIONE

Questa novità potrebbe comportare repentini cambiamenti che definiamo novità.

