Meteo 7 giorni: residui temporali, poi CALDO AFRICANO

METEO SINO AL 3 AGOSTO 2019, ANALISI E PREVISIONE

Siamo nel pieno della fase di maltempo che ha sconvolto il meteo di quest'ultimo weekend di luglio. Non si tratta certo di una perturbazione normale in quello che dovrebbe essere il periodo più stabile e più caldo dell'anno. Quest'incursione perturbata è giunta ad interrompere una fase di calura molto forte.

Ora le temperature sono crollate bruscamente per portarsi su valori più consoni al periodo. L'evoluzione di quest'ondata di maltempo, estesa su mezza Italia, risulta comunque molto rapida. Il Sud sarà colpito più marginalmente, ma anche qui il caldo residuo verrà spazzato via entro inizio settimana a favore di condizioni climatiche più gradevoli.

L'inizio di settimana proporrà un veloce ripristino di condizioni meteo tipicamente estive, grazie alla rimonta da ovest dell'anticiclone che sarà garante pertanto di un generale miglioramento ovunque, dopo una residua instabilità. Non si tratterà dell'anticiclone africano, almeno in una prima fase, e quindi non ci sarà caldo eccessivo.

METEO SETTIMANA, NON TARDERA' A TORNARE IL CALDO AFRICANO

Come accennato, l'esordio settimanale vedrà condizioni di nuovo soleggiate su gran parte d'Italia, ma la residua influenza della circolazione depressionaria, ormai traslata nei Balcani, porterà ancora qualche temporale soprattutto lungo le regioni del Sud, specie nelle aree interne lungo la dorsale appenninica e sul basso versante tirrenico.

Il bel tempo si consoliderà da martedì ed entro metà settimana è probabile una nuova vampata di caldo africano, stavolta diretta al Centro-Sud, in conseguenza di un affondo ciclonico a ridosso della Penisola Iberica. Agosto quindi inizierà piuttosto caldo e stabile su gran parte d'Italia e la crisi meteo di questo weekend non avrà alcuno strascico.

Solo il Nord sarà lambito da qualche infiltrazione d'aria instabile, con temporali più probabili su aree alpine, prealpine ma localmente anche in pianura. Il predominio dell'anticiclone africano dovrebbe mantenersi prevalente sul Mediterraneo, con caldo in ulteriore accentuazione tra il Sud e le due Isole Maggiori tra giovedì e venerdì.

METEO INIZIO SETTIMANA, RESIDUA INSTABILITA'

Dopo la frustata perturbata domenicale, il meteo vedrà strascichi instabili più evidenti al Sud, con precipitazioni più probabili sulle regioni del basso versante tirrenico al mattino e poi lungo la dorsale e la Puglia. Ritroveremo ampie aperture del cielo fin dal mattino su tutto il Centro-Nord, a parte residui rovesci su Alpi e Prealpi del Triveneto, oltre che su Lazio e Abruzzo interni.

L'anticiclone tornerà ad abbracciare l'Italia in modo deciso martedì, ma non sarà ancora così solido. Ci sarà quindi occasione per instabilità ad evoluzione diurna, con temporali lungo l'Arco Alpino e la dorsale appenninica. Ultimi rimasugli d'instabilità indugeranno anche l'estremo Sud, per ulteriori infiltrazioni d'aria fresca dai quadranti settentrionali.

METEO DI META' SETTIMANA, RITORNERA' L'ANTICICLONE AFRICANO

Tra mercoledì e giovedì l'alta pressione rinforzerà al Centro-Sud e ciò comporterà meteo decisamente più stabile con la scomparsa dei temporali anche dall'Appennino. Il Nord Italia risentirà di nuove infiltrazioni instabili oceaniche con temporali localmente anche sulle alte pianure, ma più probabili su aree alpine e prealpine.

IN SETTIMANA RAPIDO RIALZO TERMICO, DI NUOVO CALDO

In avvio di settimana il clima sarà decisamente gradevole ed anche il Sud verrà liberato dalla canicola. Tuttavia, il ritorno del sole favorirà un graduale rialzo termico al Centro-Nord, ma sarà poi da metà settimana che il caldo potrebbe tornare pienamente in auge, sotto l'espansione dell'anticiclone africano diretto sulle regioni centro-meridionali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il caldo africano tornerà protagonista tra mercoledì e giovedì al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, mentre il Nord resterà vulnerabile a nuove interferenze d'aria instabile dall'Atlantico, con frequenti temporali. Questo sarà l'andamento meteo della seconda parte di settimana, che vedrà una fase estiva sostanzialmente tipica del periodo.

L'Estate non finisce mica qui, solite bufale meteo

