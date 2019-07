METEO: tornado sul litorale romano uccide una donna. Auto scaraventate a decine di metri

Foto di repertorio.

Tra le 2:30 e le 3:00, un tornado ha interessato il litorale romano nella zona del comune di Focene, nei pressi di Fiumicino.

La dinamica del dramma non è molto chiara: l'automobilista che guidava una una smart, che è stata sollevata e scaraventata per decine di metri. La donna al volante dell'auto è rimasta uccisa. Notizie di queste ore indicano che varie auto parcheggiate o in transito in zona si siano trovate in condizioni di pericolo.

Il fortunale (tromba d'aria o tornado sono la stessa cosa) ha creato un disastro in zona, abbattendo ogni cosa che presente durante il suo passaggio. I sopraluoghi sono in corso.

L'evento meteo estremo è avvenuto mentre su buona parte del Lazio era in atto un temporale di notevole violenza, con nubifragi. A Roma sono segnalati danni, e stamattina alcune fermate della metropolitana risultano chiuse.

Questo è il meteo estremo e la sua imprevedibilità.

C'erano allerte meteo, avvisi, previsioni, ma non è possibile indicare dove taluni fenomeni si possano abbattere.

Pubblicato da Federico De Michelis

