Meteo per domani. BEL TEMPO riconquista Italia, residua instabilità

L'Italia è attualmente in balia di condizioni di meteo avverso, per una circolazione ciclonica particolarmente attiva sospinta da aria fresca nord-atlantica. Si tratta di una configurazione di stampo quasi autunnale, che peraltro si è venuta a concretizzare subito dopo una fase di forte calura.

Inevitabile attendersi non solo forti piogge, ma anche nubifragi e forti grandinate localizzate, in virtù dei contrasti termici esplosivi fra l'aria fresca atlantica e quella africana preesistente. E' comunque rara una simile fase di maltempo per fine luglio.

L'Estate non finisce mica qui, solite bufale meteo

Di norma questo è il periodo statisticamente più stabile dell'anno, ovvero quello nel quale in genere le perturbazioni si tengono a debita distanza dall'Italia, transitando ben a nord. Invece ci troviamo dinanzi ad un'improvvisa crisi estiva, con maltempo su oltre mezza Italia.

La caratteristica di questa fase perturbata è comunque l'evoluzione rapida, con il minimo depressionario che si va rapidamente trasferendo prima in Adriatico e poi verso i Balcani. Ci sarà quindi un miglioramento da ovest, che riporterà presto in auge condizioni estive.

Vediamo il dettaglio del meteo previsto per domani, lunedì 29 luglio. Dopo la frustata perturbata domenicale, il meteo vedrà strascichi instabili più evidenti al Sud, con precipitazioni più probabili sulle regioni del basso versante tirrenico nella prima parte del giorno e poi lungo la dorsale e la Puglia.

Ritroveremo ampie aperture del cielo fin dal mattino su tutto il Centro-Nord, a parte dei residui rovesci atteso su Alpi e Prealpi del Triveneto, oltre che su zone interne di Lazio e Abruzzo. Le temperature risaliranno nettamente, con un po' di caldo al Centro-Nord, che sarà tuttavia secco e quindi senza l'afa.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina